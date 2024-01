Pani pomysł na trzeci sektor?

Agnieszka Buczyńska: Rejestrowanie organizacji pozarządowej w jednym okienku, przyspieszenie czasu oczekiwania na wpis do KRS, zmiana formuły rozliczania projektów (środowisko dyskutuje, co jest bardziej miarodajne – przedstawienie faktur czy rezultaty). Chcę powołać zespół, którego celem będzie wypracowanie rozwiązań upraszczających funkcjonowanie NGO. Zmian wymaga też wolontariat. Normuje go art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, który od 20 lat nie był nowelizowany

