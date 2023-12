Inicjatywa legislacyjna Andrzeja Dudy, która trafi do Sejmu, ma być "identyczna” jak zawetowana ustawa, z jedną różnicą: wyłączeniem 3 mld zł dotacji dla mediów publicznych. Chodzi o to, by nikt nie zarzucił panu prezydentowi, że uniemożliwia wykonanie budżetu – mówi DGP prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

