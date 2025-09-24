Resort rolnictwa planuje wprowadzić istotne zmiany w programie wsparcia dla rolników, którzy chcą wymienić dachy zawierające azbest. Najważniejszą nowością jest przesunięcie terminu realizacji inwestycji, co ma dać rolnikom więcej czasu na skorzystanie z dofinansowania.

Dłuższy czas na demontaż eternitu

Zgodnie z zapowiedziami, ostateczny termin na zakończenie prac zostanie przedłużony z 31 grudnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. Decyzja ta jest odpowiedzią na problemy, z jakimi borykają się rolnicy. W wielu regionach brakuje wyspecjalizowanych firm, które mają odpowiednie uprawnienia do bezpiecznego demontażu i utylizacji eternitu. Dodatkowy czas ma ułatwić znalezienie wykonawcy i tym samym przyspieszyć proces usuwania niebezpiecznego materiału z polskich gospodarstw.

Mimo wydłużenia terminu, program wciąż budzi kontrowersje. Wielu rolników uważa, że kwota dofinansowania jest niewystarczająca. Wsparcie finansowe wynosi 40 zł za każdy metr kwadratowy wymienianego dachu, przy czym dotacja dotyczy maksymalnie 500 m².

Za małe wsparcie?

Rolnicy zwracają uwagę, że stawka 40 zł/m² pokrywa jedynie dolną granicę kosztów demontażu, a reszta wydatków, w tym zakup i położenie nowego pokrycia, spada na nich. Niska wysokość wsparcia oraz niedobór specjalistów to główne powody, dla których większość rolników wciąż wstrzymuje się z decyzją o wymianie dachu.

Jak podaje portal Farmer.pl, dotychczas w ramach dwóch naborów do programu złożono ponad 36 tysięcy wniosków. To zaledwie 2,8 proc. wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce. Dane te pokazują, że program nie cieszy się dużą popularnością. Aby osiągnąć cel wyznaczony przez Unię Europejską, niezbędne jest przyspieszenie działań i zwiększenie zaangażowania.

Dalsze kroki w walce z azbestem

Problem usuwania azbestu dotyczy w Polsce setek tysięcy nieruchomości i wymaga zdecydowanych działań na wielu poziomach. Jak informuje Portal Samorządowy, konieczne będzie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i szkoleń dla wielu grup zawodowych, w tym pracowników budownictwa, energetyków i strażaków. Ostatecznie, skuteczna walka z azbestem wymaga nie tylko wsparcia finansowego, ale również odpowiedniej infrastruktury i wyszkolonych specjalistów.