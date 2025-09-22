Twoje prawa jako pasażera – unijne rozporządzenie WE 261/2004

Podstawą prawną, która chroni prawa pasażerów w Unii Europejskiej, jest rozporządzenie WE 261/2004. Dotyczy ono lotów, które:

startują z lotniska w UE,

lądują na lotnisku w UE (pod warunkiem, że przewoźnik jest zarejestrowany w UE),

startują spoza UE, a lądują w UE (jeśli przewoźnik jest zarejestrowany w UE).

Rozporządzenie to jasno określa, kiedy pasażerom przysługuje odszkodowanie za opóźniony, odwołany lub przełożony lot, a także w przypadku odmowy wpuszczenia na pokład.

Opóźnienie lotu. Kiedy należy się odszkodowanie?

W przypadku opóźnienia, kluczowe jest to, jak długo trwało. Odszkodowanie przysługuje Ci, gdy: Twój lot dotarł do miejsca docelowego z opóźnieniem wynoszącym co najmniej 3 godziny.

Wysokość odszkodowania zależy od długości trasy, a nie od ceny biletu, i jest ustalana ryczałtowo:

250 euro za loty do 1500 km,

400 euro za loty od 1500 km do 3500 km,

600 euro za loty powyżej 3500 km.

Odwołanie lotu. Co powinieneś wiedzieć?

Sytuacja jest nieco inna w przypadku odwołania lotu. Odszkodowanie przysługuje, gdy:

Linia lotnicza odwołała lot bez wcześniejszego powiadomienia, lub poinformowała Cię o odwołaniu na mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem. Jeśli poinformowano Cię na więcej niż 14 dni przed lotem, nie masz prawa do odszkodowania, ale nadal masz prawo do wyboru: pełny zwrot pieniędzy lub lot zastępczy na podobnych warunkach. Jeśli Twój lot jest opóźniony lub odwołany, kluczowe jest, abyś działał świadomie i metodycznie. Oto co powinieneś zrobić:

Zachowaj wszystkie dokumenty podróży : Kartę pokładową, bilet elektroniczny oraz wszelkie potwierdzenia rezerwacji. To Twoja podstawowa dokumentacja.

: Kartę pokładową, bilet elektroniczny oraz wszelkie potwierdzenia rezerwacji. To Twoja podstawowa dokumentacja. Ustal fakty : Dowiedz się od linii lotniczej lub obsługi lotniska, jaka jest przyczyna opóźnienia lub odwołania. Zrób zdjęcie tablicy informacyjnej z danymi lotu, na której widać status "opóźniony" lub "odwołany".

: Dowiedz się od linii lotniczej lub obsługi lotniska, jaka jest przyczyna opóźnienia lub odwołania. Zrób zdjęcie tablicy informacyjnej z danymi lotu, na której widać status "opóźniony" lub "odwołany". Zbieraj dowody : Zapisz numer lotu, planowaną i faktyczną godzinę startu oraz lądowania, a także wszelkie informacje o zaoferowanej pomocy (np. kupony na posiłki).

: Zapisz numer lotu, planowaną i faktyczną godzinę startu oraz lądowania, a także wszelkie informacje o zaoferowanej pomocy (np. kupony na posiłki). Żądaj opieki: Linia lotnicza ma obowiązek zapewnić Ci odpowiednią opiekę podczas długiego oczekiwania. W zależności od długości opóźnienia, masz prawo do: Posiłków i napojów w ilości proporcjonalnej do czasu oczekiwania. Dwóch bezpłatnych połączeń telefonicznych, e-maili. Zakwaterowania w hotelu i transportu z lotniska do hotelu, jeśli opóźnienie wymaga noclegu.

Okoliczności nadzwyczajne. Kiedy odszkodowanie Ci nie przysługuje?

Warto pamiętać, że rozporządzenie WE 261/2004 zawiera klauzulę o „okolicznościach nadzwyczajnych”. Odszkodowanie nie przysługuje, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu jest wynikiem zdarzeń, na które linia lotnicza nie ma wpływu. Do takich sytuacji należą:

Złe warunki pogodowe (np. burze, gęsta mgła).

Strajki personelu kontroli ruchu lotniczego lub innych służb lotniskowych.

Problemy z bezpieczeństwem (np. alerty terrorystyczne).

Niespodziewane usterki samolotu, jeśli nie są wynikiem zaniedbania przewoźnika.

Niemniej jednak, linia lotnicza ma obowiązek udowodnić, że przyczyną problemu była faktycznie nadzwyczajna okoliczność. Wiele firm unika wypłacania odszkodowań, powołując się na taką klauzulę, dlatego zawsze warto sprawdzić, czy podany powód jest faktycznie uzasadniony.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie możesz złożyć na kilka sposobów: