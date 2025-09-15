W rok od powodzi resorty zaangażowane w pomoc powodzianom podsumowały skalę udzielonego wsparcia.

Miliardy na odbudowę po powodzi

Wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska zwróciła uwagę na wsparcie udzielane osobom indywidualnym. Do mieszkanek i mieszkańców terenów dotkniętych powodzią w formie pomocy bezpośredniej trafiło ponad 1 mld zł w formie zasiłków - powiedziała.

Przypomniała, że uruchomiono zasiłki na pomoc remontowo-budowlaną, aby jak najszybciej mieszkańcy mogli przystąpić do osuszania swoich domów i planować remonty.

"Takiego mechanizmu jeszcze nie było"

Po to, by ta pomoc docierała jeszcze szybciej, uruchomiliśmy mechanizm zaliczek do tych zasiłków - podkreśliła. Zaznaczyła, że takiego mechanizmu nie było wcześniej. Zmieniliśmy w tym celu przepisy, aby jak najszybciej w ciągu dwóch, trzech dni mieszkańcy mogli otrzymać zasiłek w wysokości 50 tysięcy, a dopiero potem przygotowywać formalności i odbierać niezbędne dokumenty z ośrodków pomocy społecznej - powiedziała.

W ramach pomocy rządowej dla lokalnych społeczności przeznaczono ponad 960 mln zł na ponad 550 zadań inwestycyjnych. One albo się już zakończyły, albo są w trakcie, albo są przygotowywane, bo część z nich to zadania wieloletnie - wyjaśniła Roguska. Dodała, że samorządy "zostały wsparte także kwotą 738 mln zł na koniec 2024 roku, subwencją, która miała wyrównać ich straty w związku z tą wielką powodzią”.

We wrześniu 2024 r. południe Polski zmagało się z powodzią. Spowodowały ją obfite opady wywołane niżem genueńskim – układem niskiego ciśnienia, który powstaje w okolicy Zatoki Genueńskiej na północy Włoch.

Przeszło 225 mln zł przeznaczono na odbudowę szkół i placówek po ubiegłorocznej powodzi na południu Polski. Skorzystało z nich 69 samorządów. Ze środków publicznych wyremontowanych zostało 177 przedszkoli i szkół - poinformowała ministra edukacji Barbara Nowacka.

O pomocy poszkodowanym i odbudowie po powodzi z września 2024 r. ministra edukacji Barbara Nowacka mówiła w poniedziałek podczas konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szefowa MEN podziękowała dyrektorom szkół, nauczycielom i całej społeczności szkolnej z terenów, które dotknięte były powodzią za ich - jak zaznaczyła - niebywałe zaangażowanie.

Nowacka: Nauczyciele stanęli absolutnie na wysokości zadania

Nauczycielki i nauczyciele stanęli absolutnie na wysokości zadania. Wykonali swoje zadanie na 100 proc., na 200 proc. Po pierwsze, kiedy zbliżała się fala powodziowa i już były ostrzeżenia, część z nich zabezpieczała chociażby dokumentację i sprzęt szkolny. Część z nich była w kontakcie z nauczycielami, innymi dyrekcji szkół, z rodzicami i z dziećmi. Kiedy tylko można było uruchomić lekcje, nauczyciele udzielali wsparcia. Często przecież sami też byli poszkodowani przez powódź - powiedziała.

Zachowali się tak jak powinni, tak jak odpowiedzialni pedagodzy, którzy dbają o dobro swoje i dobro dzieci i młodzieży. Bardzo im za to wszystkim jestem wdzięczna. Jestem też wdzięczna wszystkim kuratorom oświaty, którzy natychmiast reagowali również na problemy formalno-prawne, które pojawiły się - dodała.

Ministra poinformowała, że na odbudowę szkół i placówek oświatowych przeznaczono przeszło 225 mln zł, skorzystało z nich 69 jednostek samorządu terytorialnego. Ze środków publicznych wyremontowanych zostało 177 przedszkoli i szkół.

Na nowe podręczniki w miejsce zniszczonych przez powódź przekazano 300 tys. zł w 2024 i 150 tys. w 2025 roku. Ze specjalnych zasiłków losowych uruchomionych przez MEN skorzystało ponad 9 tys. dzieci. Ponad 1 mln zł przeznaczono na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Prawie 3 tys. uczniów i 300 nauczycieli z 48 szkół wzięło udział w zielonych szkołach - przekazała Nowacka.