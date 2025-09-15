Wydatki na energetykę: Biliony na inwestycje

W ciągu dziesięciu lat będziemy wydawać biliony złotych na polską energetykę i to są nasze pieniądze - pieniądze polskiego podatnika, polskich firm, polskiego budżetu i (...) widzę same powody, żeby te pieniądze zostawały wszędzie tam, gdzie to jest możliwe w Polsce, w polskich firmach - powiedział szef rządu.

Reklama

"To nasz narodowy interes"

Przypomniał, że w 2024 roku wydatki na zamówienia publiczne wyniosły 580 mld zł. To są pieniądze Polaków, które są wydawane w tym procesie inwestycyjnym na działania, aktywność firm. Musimy zrobić wszystko i nie ma w tym słowa przesady, (...) żeby te pieniądze w skali maksymalnej trafiały do polskich firm - dodał.

Jak mówił szef rządu, nie może być tak, jak było przez lata - nie tylko w Polsce - że ci, którzy inwestują publiczne pieniądze w przedsięwzięcia, np. w farmy wiatrowe na morzu, elektrownię jądrową czy zakupy broni, żeby nie brali pod uwagę tego wymiaru patriotycznego. Nie dlatego właśnie, żeby się upajać tym słowem, tylko dlatego, że na tym polega też nasz narodowy biznes, nasz narodowy interes - podkreślił Tusk.