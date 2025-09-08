Ceny działek ROD biją rekordy. Jak kupić ją za ułamek ceny?

Ceny działek na Rodzinnych Ogródkach Działkowych (ROD) znacząco wzrosły w ostatnich latach. Jeszcze na początku 2020 roku można było kupić działkę za kilkanaście tysięcy złotych, ale pandemia wywołała wzrost popytu i znaczne podwyżki cen. Obecnie, w dużych miastach jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ceny działek sięgają 150 tys. zł, a w niektórych przypadkach nawet ponad 200 tys. zł.

Istnieje jednak sposób na nabycie działki za ułamek tej ceny. Jak informuje portal Interia.pl, Polski Związek Działkowców (PZD) ma w swoich zasobach niezagospodarowane działki, które nie mają dzierżawcy. Osoby zainteresowane ich uprawą mogą je przejąć za znacznie niższą opłatę. W takim przypadku nie płaci się za nasadzenia poprzedniemu właścicielowi, a jedynym kosztem jest wpisowe do PZD, które wynosi zaledwie kilka tysięcy złotych.

Jak kupić taką działkę?

Aby znaleźć i nabyć opuszczoną działkę, należy skontaktować się bezpośrednio z zarządem konkretnego ogrodu działkowego. Trzeba zapytać o dostępność wolnych działek lub o listę oczekujących. Jeśli zarząd dysponuje taką działką, po dopełnieniu wszystkich formalności zostanie zawarta umowa dzierżawy działkowej.