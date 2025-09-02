Zarautz to miasto na wybrzeżu Kraju Basków, które w 2026 roku wprowadzi całkowity zakaz palenia na swojej plaży. Nowe przepisy będą egzekwowane poprzez mandaty, co odróżnia Zarautz od innych miast w Hiszpanii.

Nowe zasady w hiszpańskim kurorcie i wysokie kary

Od lata 2026 roku palenie na plaży w Zarautz będzie surowo karane. Grzywny za złamanie zakazu mogą wynosić nawet 500 euro, a w przypadku recydywistów do 3000 euro. Władze miasta podkreślają, że głównym celem tych działań nie jest zarabianie na karach, lecz ochrona środowiska naturalnego oraz zdrowia turystów i mieszkańców.

Nowe regulacje obejmują również inne działania, które mają zapewnić czystość i porządek. Oprócz zakazu palenia, zabronione będzie:

Wyrzucanie odpadów , takich jak łupiny orzechów czy gruz budowlany.

, takich jak łupiny orzechów czy gruz budowlany. Używanie mydła i żeli pod prysznicami .

. Załatwianie potrzeb fizjologicznych na plaży lub w jej pobliżu.

lub w jej pobliżu. Chodzenie po wydmach .

. Gotowanie, rozstawianie mebli, rozpalanie ognisk i biwakowanie .

. Handel uliczny

używanie głośników na plaży.

Podczas gdy wiele hiszpańskich miast, w tym inne w Kraju Basków, ma jedynie "zalecenia" dotyczące palenia, Zarautz zdecydował się na konkretne sankcje. Decyzja ta jest zgodna z hiszpańską ustawą o gospodarce odpadami i ma na celu rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Problem niedopałków

Niedopałki stanowią poważnezagrożenie dla ekosystemu morskiego. Jedna paczka papierosów może zanieczyścić nawet 500 litrów wody, a same niedopałki nie ulegają łatwemu rozkładowi. Choć tylko 1,5 proc. odwiedzających plażę w Zarautz to palacze, to właśnie niedopałki stanowią dużą część znalezionych na niej śmieci. Sytuacja wygląda podobnie w sąsiednim San Sebastián, gdzie na plażach La Concha i Ondarreta niedopałki stanowią odpowiednio 35 proc. i 50 proc. wszystkich odpadów.

Eksperci apelują o wprowadzenie całkowitego zakazu palenia na wszystkich hiszpańskich plażach w celu ochrony zdrowia publicznego i środowiska.