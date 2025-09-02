Zarautz to miasto na wybrzeżu Kraju Basków, które w 2026 roku wprowadzi całkowity zakaz palenia na swojej plaży. Nowe przepisy będą egzekwowane poprzez mandaty, co odróżnia Zarautz od innych miast w Hiszpanii.
Nowe zasady w hiszpańskim kurorcie i wysokie kary
Od lata 2026 roku palenie na plaży w Zarautz będzie surowo karane. Grzywny za złamanie zakazu mogą wynosić nawet 500 euro, a w przypadku recydywistów do 3000 euro. Władze miasta podkreślają, że głównym celem tych działań nie jest zarabianie na karach, lecz ochrona środowiska naturalnego oraz zdrowia turystów i mieszkańców.
Nowe regulacje obejmują również inne działania, które mają zapewnić czystość i porządek. Oprócz zakazu palenia, zabronione będzie:
- Wyrzucanie odpadów, takich jak łupiny orzechów czy gruz budowlany.
- Używanie mydła i żeli pod prysznicami.
- Załatwianie potrzeb fizjologicznych na plaży lub w jej pobliżu.
- Chodzenie po wydmach.
- Gotowanie, rozstawianie mebli, rozpalanie ognisk i biwakowanie.
- Handel uliczny
- używanie głośników na plaży.
Podczas gdy wiele hiszpańskich miast, w tym inne w Kraju Basków, ma jedynie "zalecenia" dotyczące palenia, Zarautz zdecydował się na konkretne sankcje. Decyzja ta jest zgodna z hiszpańską ustawą o gospodarce odpadami i ma na celu rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.
Problem niedopałków
Niedopałki stanowią poważnezagrożenie dla ekosystemu morskiego. Jedna paczka papierosów może zanieczyścić nawet 500 litrów wody, a same niedopałki nie ulegają łatwemu rozkładowi. Choć tylko 1,5 proc. odwiedzających plażę w Zarautz to palacze, to właśnie niedopałki stanowią dużą część znalezionych na niej śmieci. Sytuacja wygląda podobnie w sąsiednim San Sebastián, gdzie na plażach La Concha i Ondarreta niedopałki stanowią odpowiednio 35 proc. i 50 proc. wszystkich odpadów.
Eksperci apelują o wprowadzenie całkowitego zakazu palenia na wszystkich hiszpańskich plażach w celu ochrony zdrowia publicznego i środowiska.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję