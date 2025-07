123 mld euro dla Polski z UE

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że 123 mld euro z budżetu UE przyznane Polsce sprawia, że nasz kraj staje się największym beneficjentem Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2028-2034. Rzecznik rządu Minister Adam Szłapka poinformował przed posiedzeniem Rady do Spraw Ogólnych w Brukseli, że priorytetowo potraktowano bezpieczeństwo i obronność. To efekt skutecznych działań podejmowanych przez rząd podczas polskiej prezydencji. Podczas posiedzenia przyjęto także 18. pakiet sankcji wobec Rosji.

"Ambitny budżet"

To jest budżet ambitny - 2 bln euro - największy w historii. [...] Dzisiaj rano Komisja Europejska przedstawiła alokacje i to zdecydowanie widać na liczbach - Polska będzie największym beneficjentem, bo to są ponad 123 mld euro - powiedział Szłapka podczas briefingu w Brukseli, cytowany w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).

Co uwzględnia budżet?

Dla Polski korzystne jest także to, że budżet UE uwzględnia nasze kluczowe priorytety:

bezpieczeństwo,

obronność,

politykę spójności,

Wspólną Politykę Rolną,

inwestycje i innowacje.

Podczas rozpoczynającego się właśnie procesu negocjacji Polska będzie przekonywać pozostałe państwa członkowskie do przyjęcia jeszcze bardziej korzystnych zapisów w niektórych z obszarów, podkreślono w materiale.