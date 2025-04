Nowy dodatek z ZUS. Nawet 2610 zł brutto miesięcznie i wyrównanie od stycznia

Zmiany te wynikają z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2025 roku. Nowy dodatek ma za zadanie odciążyć osoby, które z powodu poważnego stanu zdrowia wymagają stałej pomocy i nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Co ważne, w przypadku osób, które na początku roku spełniały dwa konkretne warunki – miały przyznaną rentę socjalną oraz orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji – nie trzeba podejmować żadnych działań.

Klienci, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Za styczeń i luty jest to 2520 zł brutto. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto. Od dodatku będzie jednak zgodnie z przepisami odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy – poinformowała PAP Monika Folaron z biura prasowego ZUS.

Decyzje o przyznaniu świadczenia automatycznego ZUS prześle za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) lub systemu eZUS.

Dodatek ten – podobnie jak renta socjalna – może podlegać potrąceniom i egzekucjom komorniczym. Dotyczy to m.in. zadłużeń alimentacyjnych czy zaległości wobec urzędów.

Nieco inaczej wygląda sytuacja osób, które spełniają tylko część kryteriów – pobierają rentę socjalną, ale nie mają jeszcze orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Te osoby muszą same złożyć wniosek, by otrzymać dodatek.

ZUS rekomenduje, by skorzystać z formularza EDD-SOC, który można znaleźć na stronie internetowej www.zus.pl lub uzyskać w najbliższej placówce. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie OL-9, wystawione przez lekarza prowadzącego. Uwaga – dokument ten jest ważny tylko przez 30 dni, więc trzeba działać szybko.

Osoby składające wniosek otrzymają świadczenie ZUS dopiero po spełnieniu wszystkich warunków i nie wcześniej niż za miesiąc, w którym złożono dokumenty.

Źródło: ZUS, PAP.