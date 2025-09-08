Rewolucja w paleniu drewnem! Nowe przepisy 2025

Zgodnie z nowymi przepisami, za drewno energetyczne uznawane będzie drewno okrągłe lub łupane, które spełnia określone kryteria wymiarowe i jakościowe:

Średnica dolna mniejsza niż 5 cm bez kory lub 7 cm z korą, niezależnie od długości; Długość do 3 metrów i średnica górna równa lub większa niż 5 cm bez kory lub 7 cm z korą. Dodatkowo, drewno musi posiadać co najmniej jedną z następujących wad:

Zbyt dużą krzywiznę;

Zgniliznę miękką;

Brunatnicę obejmującą co najmniej 50% powierzchni przekroju jednego z czół;

Zaparzenie obejmujące co najmniej 50% powierzchni przekroju jednego z czół;

Zwęglenie co najmniej 50% powierzchni.

Celem rozporządzenia MKiŚ jest ograniczenie spalania pełnowartościowego drewna w sektorze energetycznym, promując jednocześnie wykorzystanie drewna o obniżonej wartości technicznej i użytkowej.

Od września 2025 koniec palenia drewnem?!

Nie. Rozporządzenie nie wprowadza zakazu spalania drewna w indywidualnych gospodarstwach domowych czy kominkach. Jego celem jest eliminacja praktyk spalania drewna, które mogłoby być wykorzystane przemysłowo w bardziej korzystny gospodarczo sposób. Wprowadzenie tych przepisów ma na celu racjonalizację gospodarki drewnem, zmniejszenie presji na wycinkę lasów oraz zapewnienie stabilności rynku drewna i branży leśno-drzewnej.

Jaka jest sytuacja finansowa Lasów Państwowych?

Wiceminister Mikołaj Dorożała podkreśla, że informacje o kiepskiej sytuacji gospodarstwa czy stracie finansowej to "dezinformacja i demagogia używana do celów politycznych". Przypomniał, że prognoza na 2024 rok zakładała wynik na poziomie 400 mln zł, a ostatecznie był on dwa razy wyższy. Lasy Państwowe informowały w piątek, że za ubiegły rok osiągnęły wynik finansowy na poziomie ok. 764 mln zł netto, przy planowanym wyniku w wysokości ok. 350 mln zł. Prognoza finansowa zakłada, że w 2025 roku zysk wyniesie ok. 400 mln zł. Pewne spowolnienie w tej przestrzeni biznesowej, branżowej nie wynika z tego, co działo się przez ten rok w ministerstwie klimatu czy w Lasach Państwowych. To bardziej złożony element - dodał Drożała.

Przypomnijmy, że w 2024 roku średnia cena sprzedaży drewna spadła o 15% w porównaniu do roku 2023, a średnia cena sprzedaży drewna sosnowego tartacznego spadła o 10% w porównaniu do roku 2023.

Wiceminister twierdzi, że problemy pojawiające się na rynku drewna wynikają m.in. z wojny na Ukrainie i embarga na tani surowiec z Białorusi.