Program Mój Prąd 2025

Ten program oferuje dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych oraz urządzeń służącychdo magazynowania energii elektrycznej i cieplnej. Warunki zależą od daty zgłoszenia instalacji do przyłączenia. Mikroinstalacje zgłoszone do przyłączenia:

do 31 lipca 2024 mogą dostać dotację bez konieczności montażu magazynu energii.

od 1 sierpnia 2024 wymagane jest zamontowanie magazynu energii elektrycznej lub ciepła.

Jakie dotacje w programie Mój Prąd 2025?

Fotowoltaika - do 6 000 zł

Fotowoltaika + magazyn energii - do 7 000 zł

Magazyn energii elektrycznej - do 16 000 zł

Magazyn ciepła - do 5 000 zł

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych. Minimalna pojemność magazynu energii to 2 kWh, a magazynu ciepła – 20 dm³. Łączna moc instalacji OZE w gospodarstwie nie może przekroczyć 50 kW.

Do kiedy wnioski w programie Mój Prąd? Jak złożyć wniosek?

Wnioski przyjmowane są do 29 sierpnia 2025 lub do wyczerpania środków, wyłącznie przez elektroniczny Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) prowadzony przez NFOŚiGW. Wnioski można składać elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) prowadzonego przez NFOŚiGW. Podpisywanie wniosków wymaga użycia podpisu elektronicznego.

Program Moje Ciepło 2025

Przeznaczony dla inwestorów realizujących budowę domów jednorodzinnych o podwyższonej efektywności energetycznej. Wymagane jest, aby roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną (Ep) nie przekraczało 55 kWh/(m²·rok). Dotacja przysługuje na zakup i montaż pomp ciepła (nowych, z osprzętem), które będą wykorzystywane do ogrzewania domu i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jaka wysokość wsparcia w 2025 roku?

Gruntowe pompy ciepła - do 21 000 zł .

. Powietrzne pompy ciepła (system centralny lub powietrze-woda) - do 7 000 zł.

Dotacja pokrywa do 30% kosztów kwalifikowanych (do 45% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny). Program przeznaczony jest dla właścicieli domów, którzy:



Nie złożyli zawiadomienia o zakończeniu budowy ani wniosku o pozwolenie na użytkowanie,

ani wniosku o pozwolenie na użytkowanie, Złożyli je nie wcześniej niż 1 stycznia 2021.

Do kiedy złożyć wniosek w programie Moje Ciepło 2025?

Wnioski można składać do 31 grudnia 2026 lub do wyczerpania budżetu. Podobnie jak w przypadku programu Mój Prąd wnioski mogą być składane online przez GWD, również wymagają podpisu elektronicznego.

Program Czyste Powietrze 2025

Nowa odsłona programu ruszyła 31 marca 2025. Zakłada uproszczenie zasad i większe wsparcie dla osób o niskich dochodach. Całkowity budżet programu wynosi 10 mld zł (Fundusz Modernizacyjny). Co nowego w programie w 2025 roku?

Obowiązkowe potwierdzenie standardu energetycznego przed i po inwestycji.

przed i po inwestycji. Najwyższe dofinansowanie zależne od dochodu i standardu energetycznego budynku.

i standardu energetycznego budynku. Bezpłatna pomoc osobom z niższymi dochodami na każdym etapie inwestycji (pomocy szukać w ogólnopolskim systemie operatorów gminy i WFOŚiGW).

Dla kogo dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

Przysługuje jedno dofinansowanie na budynek /lokal, pod warunkiem własności minimum 3 lata przed wnioskiem (z wyjątkiem spadków).

/lokal, pod warunkiem własności minimum 3 lata przed wnioskiem (z wyjątkiem spadków). Dotacja obejmuje również budynki z pozwoleniem na budowę do 31.12.2020 .

. Dofinansowanie można dostać do kominka rekreacyjnego, jeśli spełnia normy ekoprojektu i nie jest głównym źródłem ogrzewania.

Dofinansowanie w 2025 roku można uzyskać na:

Wymianę nieefektywnych źródeł ciepła,

Modernizację instalacji grzewczej,

Docieplenie budynku,

Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją,

Instalację fotowoltaiczną.

Jakie dofinansowanie w programie Czyste Powietrze 2025?

do 135 000 zł – przy kompleksowej termomodernizacji (najwyższy poziom),

– przy kompleksowej termomodernizacji (najwyższy poziom), do 99 000 zł – poziom podwyższony,

– poziom podwyższony, do 66 000 zł – poziom podstawowy,

– poziom podstawowy, do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Wysokość dotacji zależy od poziomu dochodów – im niższy, tym wyższe wsparcie.

Roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł.

Najwyższy - do 100% – dochód do 1 300 zł/os . (gospodarstwo wieloosobowe), do 1800 zł/os. (gospodarstwo jednoosobowe).

– dochód . (gospodarstwo wieloosobowe), (gospodarstwo jednoosobowe). Podwyższony - do 70% – dochód do 2 250 zł/os. (gospodarstwo wieloosobowe), 3 150 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

– dochód (gospodarstwo wieloosobowe), (gospodarstwo jednoosobowe). Podstawowy - do 40% – dochód do 135 000 zł rocznie.

Jak dostać dotację 135 tys. zł w 2025 roku na budowę domu?

Podsumowując, aby dostać dotację w wysokości 135 tys. zł roczne wynagrodzenie osoby składającej wniosek nie może przekroczyć 135 tys. zł. Osoby o niskich dochodach otrzymują wyższe wsparcie (do 100% dochód do 1 300 zł/os.- gospodarstwo wieloosobowe, do 1800 zł/os. - gospodarstwo jednoosobowe).

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania w 2025?

Powyższe programy to szansa na realne obniżenie kosztów budowy i eksploatacji domu. Inwestorzy mogą uzyskać znaczące wsparcie finansowe na montaż nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii tj. fotowoltaika czy pompy ciepła – co nie tylko wpływa na komfort życia, ale także pozwala zmniejszyć rachunki za energię oraz zwiększyć wartość nieruchomości. Dodatkowo inwestycje te sprzyjają środowisku i spełniają współczesne normy ekologiczne.