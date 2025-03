Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk poinformował, że program "Pierwsze Klucze" ma obniżyć oprocentowanie kredytów hipotecznych z obecnych 8 proc. do poziomu 3-4 proc.. To oznacza znaczną różnicę w wysokości rat. Rozwiązanie, które położyliśmy na stole, redukuje oprocentowanie do średniej europejskiej, czyli 3-4 proc.. To oznacza, że rata może być niższa nawet o 1-1,5 tys. zł – powiedział Paszyk w radiowej Jedynce.

Według ministra problemem jest obecna wysokość oprocentowania, które w Polsce jest dwukrotnie wyższe niż średnia w Europie. Rząd chce to zmienić, aby kredyty stały się bardziej dostępne.

Choć rząd rozważa wdrożenie programu, na razie nie znalazł się on w oficjalnym wykazie prac legislacyjnych. Paszyk zapewnia jednak, że projekt nie został odrzucony, a jedynie odroczony. Bardzo często zdarza się, że wnioski są tymczasowo odkładane. Myślę, że na jednym z najbliższych posiedzeń rządu temat wróci – uspokaja minister.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko wcześniej poinformował o odrzuceniu wniosku, ale Paszyk twierdzi, że decyzja nie jest ostateczna.

Dla kogo program "Pierwsze Klucze"?

Program ma być skierowany do osób, które:

Nie posiadają i nigdy nie posiadały własnego mieszkania ani domu.

Spełniają określone kryteria dochodowe.

Chcą kupić mieszkanie wyłącznie na rynku wtórnym.

Mieszkania objęte programem muszą mieścić się w ustalonych limitach cenowych:

Do 10 tys. zł za m² w większości miast.

w większości miast. Do 11 tys. zł za m² w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Gminy mogą podnosić limity indywidualnie.

Program "Klucz do mieszkania”

"Pierwsze Klucze" to tylko część większego projektu mieszkaniowego pod nazwą "Klucz do mieszkania". Rząd chce przeznaczyć 2,5 mld zł na:

Budownictwo komunalne i społeczne.

Remonty i modernizację istniejących mieszkań.

Inwestycje realizowane przez spółdzielnie, TBS-y i SIM-y.

Jedyne mieszkania z rynku pierwotnego, które kwalifikowałyby się do programu, to te sprzedawane przez te instytucje. W ich przypadku marża nie mogłaby przekroczyć 25 proc..