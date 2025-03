Policzono długi Polaków za roczny koszt 800 plus. Szokujące dane

Raport przygotowano na podstawie danych z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK. Zestawienie danych porównuje stan z grudnia 2024 roku i grudnia 2023 roku. Jak napisali autorzy raportu, kwota długu przekroczyła roczny koszt programu 800 plus (70 mld zł), a za te środki można byłoby kupić ponad 151 tys. 40-metrowych mieszkań (przyjmując średnią cenę za m kw. na poziomie 14 tys. zł).

W ciągu roku zmalała liczba osób ze zobowiązaniami finansowymi. Skurczyła się ona o niemal 129 tys., czyli 4,8 proc. i to we wszystkich grupach wiekowych. Największy udział dłużników jest wśród osób pomiędzy 45 a 54 rokiem życia oraz w przedziale 35-44 lata (odpowiednio 11,4 i 10,3 proc.). Udział mężczyzn oraz kobiet w ogólnej liczbie dłużników wynosi odpowiednio 62 proc. i 38 proc.

Prezes BIG InfoMonitor Paweł Szarkowski wskazał, iż spadek liczby dłużników, przy jednoczesnym przyroście zadłużenia może skazywać na to, że "rosnąca kwota zaległego zadłużenia przypada na mniej więcej stałą grupę osób już zadłużonych". Dodał, że z tego powodu wzrost odnotowało też średnie zadłużenie przypadające na jedną osobę, które w grudniu wyniosło 33,4 tys. zł, a w 2023 r. - 31,4 tys. zł. - To kwota trudna do spłacenia dla przeciętnie zarabiającego Polaka. Potrzebowałby na spłatę tej kwoty blisko sześciu przeciętnych wynagrodzeń - zauważył Szarkowski.

Autorzy raportu przekazali, że w ubiegłym roku wyhamowało tempo wzrostu poziomu zadłużenia - wzrosło o 1,4 proc., gdy w 2023 r. było to 6 proc. (4,7 mld zł). Spadek w kwocie zadłużenia odnotowano w woj. śląskim (o 2,1 proc.), kujawsko-pomorskim (1 proc.), małopolskim (0,7 proc.) i świętokrzyskim (0,5 proc.). Najbardziej poziom długu rósł w woj. mazowieckim (4,5 proc.), zachodniopomorskim (3,5 proc.) i lubelskim (2,9 proc.).

"Rekordzistą, jeżeli chodzi o bezwzględną kwotę przeterminowanych długów, pozostaje Mazowsze z sumą opiewającą na 16,7 mld złotych" - dodali autorzy. Kolejno są województwo: śląskie (9,7 mld zł) i dolnośląskie (7,6 mld zł). Z kolei sumy te najniższe są w województwach opolskim, świętokrzyskim i podlaskim, gdzie nie przekraczają 2 mld zł.

Młodsze grup wiekowe - jak zauważył BIG InfoMonitor - mają mniejszy problem z zaległościami. Wśród 20-30 latków jest "zdecydowanie mniej niesolidnych dłużników, a kwoty ich zaległości są wyraźnie niższe". W przedziale 18-24 lata było niecałe 120 tys. dłużników, a w grupie 35-44 - 650 tys. - wynika z raportu.

Najmłodsza grupa wiekowa jednocześnie miała najniższy udział w ogóle zaległości, który wyniósł 1 proc. Dla porównania udział osób w wieku 45-54 lata wyniósł 32,2 proc. Młodzi dłużnicy również jako jedyna grupa wiekowa zmniejszyła średnią wartość zaległych zobowiązań. W 2024 r. na jedną osobę w tym wieku przypadało średnio 7,2 tys. zł zadłużenia (spadek o 593 zł rdr). Najwyższe średnie zadłużenie na osobę było w grupie 45-54 lata - ponad 47,4 tys. zł.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie, osobami z największymi problemami ze spłacaniem swoich długów to ludzie między 35 a 54 rokiem życia. W grupie tej było 1,2 mln zadłużonych, a ich łączny dług to prawie 48 mld zł. Z kolei największy wzrost sumy długów odnotowano w grupie 55-65 lata, gdzie w ciągu roku powiększyły się one o 4121 zł na osobę.

Autorzy raportu dodali, że za 1 proc. zadłużenia odpowiedzialnych jest 10 "rekordzistów". "W sumie ich przeterminowane długi wyniosły w grudniu 2024 roku ponad 523 mln zł i zwiększyły się rok do roku o 11,4 mln zł" - przekazali. Zauważyli, że największy dług wśród nich miał 68-letni mężczyzna z woj. lubelskiego, który zalega na ponad 92 mln zł.