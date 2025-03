Program 700 Plus na psa i kota 2025 to inicjatywa mająca na celu zachęcenie do adopcji bezdomnych zwierząt poprzez wsparcie finansowe dla nowych właścicieli. Gmina Kamieńsk w województwie łódzkim oferuje 700 złotych dla osób, które zdecydują się przygarnąć psa lub kota ze schroniska "Psia Ostoja" w Pieczyskach.