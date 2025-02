W Polsce aktualnie wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale wybór terminu nie zawsze jest prosty. Oto najważniejsze czynniki, które warto rozważyć przed podjęciem decyzji w 2025 roku.

Emerytura 2025: Kiedy przejść, by zyskać najwięcej?

Jednym z kluczowych czynników przy planowaniu emerytury jest coroczna waloryzacja składek emerytalnych, przeprowadzana przez ZUS w czerwcu. W wyniku waloryzacji wartość zgromadzonych składek wzrasta, co może wpłynąć na wysokość przyszłego świadczenia.

Reklama

W 2025 roku osoby, które urodziły się do 31 maja, mogą rozważyć złożenie wniosku o emeryturę po waloryzacji w czerwcu, aby skorzystać z podwyższenia wartości swoich oszczędności emerytalnych.

Przejście na emeryturę. Procedura i formalności

Aby rozpocząć pobieranie emerytury, konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Umowa musi być rozwiązana najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca.

Wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca.

Taka synchronizacja pozwala otrzymać wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy oraz pierwsze świadczenie emerytalne bez przerwy w dochodach.

Jednorazowa odprawa emerytalna

Każda osoba kończąca pracę zawodową ma prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej. Jest to dodatkowy zastrzyk finansowy, który może pomóc w adaptacji do nowej sytuacji życiowej. Warto zaplanować wykorzystanie tych środków na najważniejsze potrzeby lub jako zabezpieczenie na przyszłość.

Tablice długości życia a wysokość emerytury

Warto wiedzieć, że wysokość emerytury ustalana jest na podstawie tablic długości życia publikowanych przez GUS. Dane te określają, na ile lat mają być rozłożone zgromadzone środki. Jeśli przewidywana długość życia rośnie, wysokość miesięcznego świadczenia maleje. Warto uwzględnić te prognozy, szczególnie w kontekście finansowych planów na emeryturze.