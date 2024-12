Międzynarodowe grono ekspertów doceniło nowości banku w zakresie bankowości cyfrowej i wdrożenia dotyczące cyberbezpieczeństwa, a także strategiczne inicjatywy i nowatorskie produkty dla biznesu.

W rywalizacji o tytuł „Bank of the Year” banki oceniane są na podstawie wyników finansowych, innowacyjności, strategii rozwoju oraz umiejętności odpowiedzi na wyzwania rynkowe. Nagroda, przyznawana od 1926 roku, jest jednym z najbardziej cenionych wyróżnień w branży finansowej i uznaje się ją za wskaźnik doskonałości w sektorze bankowym. Banki, które zdobywają ten tytuł, są wyróżniane za zdolność do adaptacji w zmieniającym się środowisku biznesowym oraz za wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych i dbałość o klientów.

Wyróżnione projekty

Bank Pekao zdobył tegoroczną nagrodę magazynu The Banker za kilka kluczowych inicjatyw. Są wśród nich: nowy system Murex, integrujący handel, zarządzanie ryzykiem i przetwarzanie danych; sprawny system składania wniosków kredytowych online dla mikro i małych przedsiębiorstw, produkty takie jak Bezpieczny Kredyt 2%, Konto Mieszkaniowe, Skarbonki czy preferencyjne pożyczki dla rolników. Wśród docenionych inicjatyw znalazła się też platforma „Fundusze z Żubrem”, która zawiera wyszukiwarkę dotacji unijnych dla przedsiębiorstw; kampania na rzecz cyberbezpieczeństwa „Cyberczujni” oraz wspierający karierę i dobrostan kobiet program „Bez Cukru”. W ramach tego ostatniego funkcjonuje platforma wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą wśród kobiet zatrudnionych w banku.

– Jesteśmy dumni, że Bank Pekao został wyróżniony nagrodą Bank of the Year. Przyjmujemy to jako uznanie dla realizowanych kluczowych inicjatyw i produktów. Nasze sukcesy nie byłyby możliwe bez zaufania klientów, którzy są w centrum naszych działań. Sektor bankowy stoi obecnie w obliczu wielu wyzwań, związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami, ale również bezpieczeństwa wobec nowych zagrożeń, zwłaszcza w cyberprzestrzeni. Nadal będziemy inwestować w nowoczesne technologie, odpowiednie kadry i infrastrukturę, aby skutecznie odpowiadać na potrzeby klientów i zapewniać najwyższy poziom usług i bezpieczeństwa – powiedział Robert Sochacki, wiceprezes Banku Pekao.

– Redaktorzy The Banker byli pod wrażeniem nie tylko dobrych wyników Banku Pekao, ale także jego nowych produktów i usług. Często najbardziej udane inicjatywy dotyczą zarówno umiejętnego wdrożenia, jak i zauważenia jakiejś potrzeby, luki na rynku. Ciekawie było obserwować rozwój platformy banku dla przedsiębiorców i ekspansję jego aplikacji oszczędnościowej dla dzieci – skomentowała Silvia Pavoni, redaktor naczelna The Banker, należącego do grupy The Financial Times.

Wiodący gracz w regionie

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z 324 mld zł aktywów. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów i obsługuje 7 mln klientów. Jak podkreślają jego przedstawiciele, Pekao to bank o bardzo mocnym bilansie, niskich kosztach ryzyka oraz silnych wskaźnikach kapitałowych. Dzięki tym przymiotom okazał się najbardziej odpornym bankiem w Europie, zajmując pierwsze miejsce w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez European Banking Authority (EBA) w 2023 roku wśród 70 banków. Pekao jest liderem w obsłudze korporacji w Polsce, posiada także wiodącą pozycję w segmencie private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej.

Nagroda przyznawana przez prestiżowy magazyn The Banker trafiła w ubiegłym roku do Banku Pekao S.A. między innymi za wsparcie klientów w trudnym okresie inflacji i geopolitycznych zawirowań.

