"Stawki dla Mikołajów są wyższe, gdy pracują na wigiliach firmowych i domowych zgromadzeniach, mniej zarobią w galeriach handlowych" - wyjaśniono w raporcie.

Z kolei Śnieżynka, żeński odpowiednik Mikołaja, zarabia znacznie mniej – od 23,5 do 35 zł za godzinę. Mimo to, jak informuje Personnel Service, w tym roku ofert pracy w sezonie świątecznym jest na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym, a stawki wzrosły o minimum 8 proc..

Reklama

Ile Święty Mikołaj zarobi przed świętami? Zaskakujące wyniki badań

"Zatrudnienie najłatwiej znaleźć w logistyce, sprzedaży świątecznych produktów, pakowaniu prezentów czy promocji" - dodano.

Po Mikołaju w rankingu najchętniej poszukiwanych zawodów znajdują się kurierzy i kierowcy, którzy mogą liczyć na stawkę w wysokości od 24,5 do 55 zł za godzinę, szczególnie tuż przed Bożym Narodzeniem, gdy zapotrzebowanie na ich usługi wzrasta.

W sezonie świątecznym atrakcyjne wynagrodzenie oferowane jest także sprzedawcom choinek i karpi. Dolne widełki dla obu zawodów wynoszą 24,1 zł netto za godzinę, jednak sprzedawcy karpi mogą liczyć na nieco wyższe stawki – nawet do 40 zł netto, podczas gdy sprzedawcy choinek maksymalnie zarobią 35 zł.

Świąteczne zarobki 2024. Kto zarobi najwięcej w okresie Bożego Narodzenia?

"Często też właściciele tego typu punktów sprzedaży nie zwiększają sezonowo oferowanej stawki, ale pod koniec świątecznego boomu wypłacają premie, które znacząco podnoszą wynagrodzenie" - podkreślono.

Dalej w rankingu znajdują się pracownicy produkcji bombek i ozdób świątecznych, którzy zarabiają od 22,7 do 31 zł netto za godzinę, a wynagrodzenie w tym zawodzie zależy od nakładu pracy.

Zwiększony ruch w restauracjach podczas świąt wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na kelnerów i personel kuchenny. Kelnerzy mogą liczyć na stawki w przedziale od 24 do 28,5 zł netto za godzinę, a pomoc kuchenna na wynagrodzenie w wysokości 22,7 do 24,5 zł netto za godzinę, do czego dochodzą napiwki.

W galeriach handlowych coraz częściej pojawiają się również punkty pakowania prezentów. Pracownicy tych stanowisk, choć znajdują się na końcu listy najlepiej opłacanych świątecznych zawodów, mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 22,7 do 24,1 zł netto za godzinę.

Personnel Service to firma specjalizująca się w rekrutacji pracowników, która na podstawie swoich badań podsumowała zarobki w branży w okresie świątecznym.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: PAP.