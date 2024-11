"Pierwsza obniżka stóp procentowych może być dokonana w skali 50 pb, jeśli projekcja banku centralnego będzie wskazywać na gwałtowny spadek inflacji" - ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

Nie jestem w stanie przewidzieć. […] To będzie zależało od tego, jaka będzie projekcja spadku inflacji. Jeśli będzie projekcja, że w następnych kwartałach inflacja - jak to kiedyś powiedziałem - leci na łeb, na szyję, na dół, no to wtedy jest możliwa ta decyzja - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej, zapytany, czy pierwsza obniżka stóp procentowych może wynieść 50 pb.

Glapiński o stopach procentowych

A jeśli inflacja bardzo powoli się obniża, no to wtedy po 0,25 pb będziemy postępować. To zależy, jak będzie, ale jeśli ta inflacja gwałtownie się będzie obniżać w projekcji, to trzeba będzie stosownie do tego działać. My naprawdę tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań - dodał.

Luzowanie polityki pieniężnej możliwe?

Wcześniej podczas konferencji szef banku centralnego podtrzymał opinię, według której rozpoczęcie dyskusji o luzowaniu polityki pieniężnej może nastąpić po publikacji kolejnej projekcji inflacyjnej w marcu.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc.) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.