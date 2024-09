60 proc. polskich i europejskich pracowników uważa wynagrodzenie za najważniejszyczynnik przy wyborze pracodawcy. Jednocześnie wysokość wynagrodzenia jest również głównym powodem zmiany pracy - wynika z badania firmy SD Worx Poland.

Zauważono w nim, że 37 proc. europejskich pracowników jest zadowolonych ze swojego pakietu wynagrodzeń, podczas gdy około 26 proc. jest zdecydowanie z niego niezadowolona.

Jak ocenili autorzy opracowania, na tym tle Polacy "znacznie lepiej" oceniają swoją sytuację. Usatysfakcjonowanych wysokością wypłaty jest niemal 51 proc., a zdecydowane niezadowolenie deklaruje jedynie 17,5 proc.

Badanie pokazało, że polscy pracownicy wolą: pensję o stałej wysokości (55 proc.), dodatkowe dni pełnopłatnego urlopu (30 proc.) i elastyczne godziny pracy (29 proc.). Tuż za podium znalazły się prezenty okolicznościowe (23 proc.), bony zakupowe i bilety na wydarzenia kulturalne (18,7 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (18 proc.).

Wynagrodzenie najważniejsze, ale nie jedyne. Czego oczekują pracownicy w Polsce?

Jak podano w badaniu, europejscy pracownicy woleliby bony lub dopłaty do posiłków (24 proc.) i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (20 proc.). Dla europejskich pracowników bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilność finansowa są na drugim miejscu (42 proc.), a tuż za nimi plasuje się dobra atmosfera w pracy i relacje ze współpracownikami (41 proc.). W raporcie zauważono, że wśród polskich ankietowanych te czynniki okazały się priorytetami dla 37 proc. pracowników.

Wyżej niż europejscy koledzy polscy pracownicy oceniają też elastyczny pakiet benefitów (13,7 proc. przy 7 proc. ogólnoeuropejskich wskazań), decyzyjność (13,7 proc. vs 10 proc.), różnorodność, równość i inkluzyjność w miejscu pracy (13,3 proc. vs 9,4 proc.) oraz dbałość pracodawcy o zdrowie psychiczne i fizyczne zatrudnionych (22,7 proc. vs 16,6 proc.).

Z badań przeprowadzonych przez SD Worx wynika też, że aż 40 proc. europejskich (30 proc. wskazań wśród polskich zatrudnionych) pracowników chciałoby dodatkowych dni urlopu.

Polska na tle Europy. Co motywuje polskich pracowników?

Autorzy badania zwrócili uwagę, że wielu pracowników nie ma pełnego obrazu dot. wartości wszystkich składowych swojego wynagrodzenia, co może mieć, ich zdaniem, istotny wpływ na ich ocenę warunków zatrudnienia.

W opracowaniu zaznaczono, że podczas gdy tylko 18 proc. europejskich, to 32 proc. polskich pracowników może określić skład własnego pakietu wynagrodzeń. Według 39 proc. europejskich pracowników ich organizacja zapewnia wystarczającą komunikację na temat polityki wynagradzania i wszelkich zmian, podczas gdy mniej więcej taka sama liczba (37 proc.) jest zadowolona z przejrzystości polityki wynagradzania. Połowa polskich zatrudnionych oba aspekty uważa za satysfakcjonujące.

Dodano też, że europejscy pracownicy otrzymują średnio siedem różnych rodzajów wynagrodzenia. "Belgia, Słowenia i Polska przodują – statystyczny zatrudniony w tych krajach otrzymuje nawet dziewięć składników wynagrodzenia. Najmniej mają ich pracownicy we Włoszech (5), Hiszpanii (6) i Danii (6)" - wskazali autorzy badania.

Wymienili, że najczęstszymi rodzajami wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników są stała pensja (81 proc.), elastyczne godziny pracy (50 proc.) oraz szkolenia (39 proc.). Jedna czwarta europejskich zatrudnionych (25 proc.) otrzymuje wynagrodzenie składające się ze zmiennych składowych.

W badaniu zauważono, że jednym z najczęściej oferowanych przez pracodawców benefitem są szkolenia. "Jedynie 16 proc. europejskich i 19 proc. polskich pracowników postrzega je jako atrakcyjną składową wynagrodzenia" - zaznaczono.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 r. w 18 krajach europejskich. Łącznie przebadano 5 118 firm i 18 tys. pracowników.

SD Worx jest europejskim dostawcą kompleksowych rozwiązań HR dla wszystkich organizacji i pracowników.