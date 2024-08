Zakład Ubezpieczeń Społecznych oferuje wiele świadczeń, z których część pozostaje nieznana szerokiemu gronu odbiorców. Przykładem jest renta szkoleniowa, wprowadzona do systemu ZUS już dwie dekady temu. Świadczenie to, niezależne od wieku beneficjenta, skierowane jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i spełniających określone kryteria.

Renta szkoleniowa 2024

Renta szkoleniowa stanowi formę wsparcia finansowego dla osób, które w wyniku wypadku lub choroby utraciły zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania zawodowego. Przyznanie świadczenia uzależnione jest od pozytywnej oceny możliwości podjęcia nowego zatrudnienia, dokonanej przez komisję lekarską lub orzecznika ZUS.

Komu przysługuje renta szkoleniowa?

Renta szkoleniowa przysługuje osobie ubezpieczonej, która doznała wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, skutkującej niezdolnością do wykonywania dotychczasowych obowiązków, pod warunkiem uznania celowości przekwalifikowania. Prawo do renty przysługuje osobom, które utraciły zdolność do pracy i spełniają minimalny wymagany okres ubezpieczenia. Długość tego okresu zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy i wynosi odpowiednio: 1 rok dla osób, u których niezdolność powstała przed 20. rokiem życia, 2 lata – między 20. a 22. rokiem życia, 3 lata – między 22. a 25. rokiem życia, 4 lata – między 25. a 30. rokiem życia oraz 5 lat – po ukończeniu 30. roku życia.

Jak długo można otrzymywać rentę szkoleniową?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rentę szkoleniową początkowo na okres sześciu miesięcy. Okres ten może zostać przedłużony o maksymalnie 30 miesięcy, co daje możliwość otrzymywania świadczenia przez łączny okres trzech lat. Pobierając rentę szkoleniową nie można podejmować pracy.

Renta szkoleniowa - jaka kwota?

Renta szkoleniowa, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe, jest corocznie waloryzowana. Ostatnia podwyżka, która miała miejsce 1 marca br., wyniosła 12,12%. Obecnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie w wysokości 1335,72 zł miesięcznie, co stanowi 75% podstawy wymiaru renty. W przypadku niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej renta wypłacana jest z funduszu wypadkowego i wynosi 100% podstawy wymiaru renty.

Wniosek o rentę szkoleniową

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce ZUS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby otrzymać rentę szkoleniową?

Aby ubiegać się o świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Niezbędny formularz dostępny jest zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej w każdej placówce ZUS. Zgodnie z przepisami, wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Oprócz wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (formularz OL-9) wydane nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku,

Informację o okresach składkowych i nieskładkowych,

Wywiad zawodowy (dotyczy osób zatrudnionych),

Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej (jeśli dotyczy),

Protokół ustalenia okoliczności wypadku przy pracy (jeśli dotyczy),

Kartę wypadku w drodze do pracy lub w pracy (jeśli dotyczy).

Niezbędnym elementem wniosku jest szczegółowy plan szkolenia zawodowego, określający rodzaj, czas trwania oraz cele edukacyjne przyszłego kształcenia. Plan ten stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przekwalifikowaniu zawodowym. Po zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza wnikliwą analizę, celem ustalenia, czy wnioskodawca spełnia kryteria niezbędne do przyznania renty szkoleniowej.