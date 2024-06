Już na etapie pisania wniosku o zasiedzenie można zadbać o redukcję tego kosztu. Starannie sporządzony wniosek o zasiedzenie pozwala zaoszczędzić np. koszt ogłoszeń.

Koszt ogłoszeń w sprawach o zasiedzenie

Reklama

Art. 609. kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności uprawniony jest każdy zainteresowany.

§ 2. Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane.

§ 3. Ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rzeczy ruchome - również jego miejsce zamieszkania.

Co wynika z przepisu? Jeżeli we wniosku są wskazani wszyscy potencjalnie zainteresowani, to sąd może zrezygnować z ogłoszeń o sprawie. Tu chodzi nie tylko o pieniądze na te ogłoszenia, ale i czas jaki zajmie oczekiwanie na efekt ogłoszeń.

Przykładowe ogłoszenie:

Koszty spraw o zasiedzenie

Największym kosztem sądowym jest zazwyczaj opłata sądowa - 2000 zł od zasiedzenia nieruchomości (200 zł od służebności). Nie ma znaczenia wartość/wielkość nieruchomości.

Sposobem na zwolnienie z opłaty jest wniosek o zwolnienie (musi być uzasadniony trudną sytuacją). Pozostałe koszty: