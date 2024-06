Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski przekazał PAP, że nie złożono jeszcze wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy na około 100 tys. dzieci.Z naszych statystyk wynika, że duża część uprawnionych nie złożyła jeszcze wniosków o świadczenie - powiedział PAP Żebrowski. Przypomniał, że warto złożyć je jak najszybciej, gdyż jeśli rodzice zrobią to jeszcze w tym miesiącu, mogą spodziewać się wypłaty świadczenia do końca wakacji z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Złożenie wniosku od lipca będzie wiązało się z utratą świadczenia za czerwiec.

Wnioski na nowy okres rozliczeniowy można składać od 1 lutego 2024 r. Nowy okres rozliczeniowy rozpoczął się 1 czerwca b.r. a zakończy się 31 maja 2025 r. Jeśli rodzice złożą wniosek po końcu czerwca, nie otrzymają już wyrównania za ten miesiąc. Prawo do świadczenia będzie przysługiwało od momentu złożenia dokumentów, czyli wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca – wytłumaczył.

Gdzie sprawdzić, czy złożyło się wniosek

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres może to sprawdzić logując się na PUE ZUS. Rzecznik przypomniał, że w zakładce "Rodzina 800 plus" w oknie "Szczegóły Twoich wniosków" można sprawdzić nie tylko czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek można złożyć tylko drogą elektroniczną przez:

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną,

PUE ZUS

za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.

Ważne terminy

od 1 do 30 czerwca 2024 r . - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,

. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r. ,

– ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do , od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.