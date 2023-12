Częścią każdej podroży jest jej koniec, a z nim przychodzi czas podsumowań. 1 grudnia 2023 roku Nextbike Polska zakończył 12 sezon rowerowy, odnotowując 36-procentowy wzrost liczby wypożyczeń per rower. W skali całego kraju warszawskie Veturilo ponownie okazało się liderem mikromobilności. Stolica osiągnęła poziom 5 mln wypożyczeń z czego ponad 1 mln wygenerowały rowery elektryczne, stanowiące 10 proc. warszawskiej floty rowerowej.

W 2023 roku spółka Nextbike Polska odnotowała niemal 8 milionów wypożyczeń, obsługując 32 systemy w 48 miejscowościach. Warto zaznaczyć, że wynik ten osiągnięto pomimo zmniejszenia liczby miejscowości m.in. ze względu na zakończenie niektórych kontraktów, co świadczy o konsekwentnym wzroście efektywności systemów.

Idealnym przykładem tej dynamiki są wyniki Veturilo, które w tym sezonie przekroczyły nasze oczekiwania – odnotowaliśmy milion wypożyczeń rowerów więcej, przy flocie mniejszej o blisko 1500 rowerów. Takie zainteresowanie usługami z zakresu bike sharingu świadczy dobitnie o ich rosnącej atrakcyjności dla użytkowników oraz znaczeniu dla rozwoju miast. Warto zaznaczyć, że ogromny wpływ na to ma postępująca zmiana pokoleniowa. Warto zauważyć, że według najnowszych badań McKinseya przeprowadzonych w Europie, współczesna mobilność staje się coraz bardziej multimodalna wśród młodszych pokoleń. Generacja Z rzadziej korzysta z własnych samochodów na rzecz transportu publicznego, a ponad 40 proc. ankietowanych zamierza w przyszłości częściej korzystać z rozwiązań mikromobilności – komentuje Tomasz Wojtkiewicz, CEO Nextbike Polska.

Nextbike w innych miastach nie zwalniał tempa i zanotował 1,8 mln wypożyczeń we Wrocławiu, blisko 0,5 mln w Białymstoku, 160 tys. w Katowicach czy 100 tys. w Zielonej Górze. 13 tysięcy rowerów Nextbike w Polsce pozwoliło w 2023 r. mieszkańcom na podróżowanie bez pozostawiania po sobie śladu węglowego, a do tego wspierało aktywny wypoczynek. W Nextbike nie zapominamy również o mniejszych miejscowościach, gdzie mieszkańcy od wielu lat korzystają z jednośladów dbając o swój dobrostan, a włodarze miast mogą, dzięki wsparciu tego środka transportu, realizować lokalną politykę klimatyczną. Warto zaznaczyć, że miasta, które udostępniają rowery miejskie zyskują również na swojej atrakcyjności turystycznej – rowery Nextbike można wypożyczać na całym świecie dzięki jednej aplikacji, co stanowi ogromne ułatwienie dla podróżujących.

Rok innowacji i rekordów

W roku 2023 firma Nextbike Polska wprowadziła nowe funkcje i usprawnienia technologiczne, aby uczynić korzystanie ze swojej platformy jeszcze bardziej wygodnym i atrakcyjnym dla użytkowników. Na warszawskich szlakach rowerowych w 2023 r. pojawiły się bowiem nowe stacje oraz nowoczesne rowery 4 generacji oraz rowery elektryczne 4 generacji z wymienna bateria. Veturilo w wersji 3.0 spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem mieszkańców stolicy, przyciągając w sezonie nie tylko stałych, ale także XYZ (do uzupełnienia rozumiem) nowych użytkowników. Same tylko rowery elektryczne, czyli 10 procent całej floty Veturilo, wygenerowały w 2023 r. około million wypożyczeń. System Veturilo w Warszawie wraz z rowerami 4 generacji zintegrowano ponadto z systemami w Markach, Otwocku, Piasecznie oraz Pruszkowie. Zapewnienie kompatybilności było strategicznym ruchem, mającym usprawnić sieć rowerową nie tylko stolicy, ale i całego regionu.

W 2023 r. Nextbike zelektryfikował ponadto swoją flotę serwisową rowerów Veturilo oraz zmienił paradygmat samego procesu ich serwisowania, realizują aż 70% napraw na ulicach. Nowa technologia nie tylko przyspieszyła obsługę i dostępność rowerów, ale także zmniejsza ślad węglowy, wspierając ekologiczne cele firmy. Dzięki temu innowacyjnemu krokowi, Nextbike podkreśla swoje zobowiązanie do efektywnego i ekologicznego systemu wypożyczalni rowerów, wpisując się w globalne tendencje proekologiczne w dziedzinie transportu publicznego.

Głęboko wierzymy w szerokie znaczenie elektromobilności dla zrównoważonego rozwoju miast i widzimy ogromny potencjał na przyszłość. Zgodnie z prognozami Fortune Business Insights, rynek rowerów elektrycznych rośnie obecnie bardzo dynamicznie. Do 2029 r. osiągnie wartość ponad 91 mld dolarów, czyli trzy razy tyle ile w latach 2021-2022. Jako Grupa Nextbike, cieszymy się, że jesteśmy częścią tego globalnego trendu i wprost dostrzegamy rosnące zainteresowanie alternatywnymi środkami transport. Dlatego wprowadzenie i udostępnienie na obszarze całego systemu e-rowerów w miejscach takich jak Wrocław czy Warszawa jest strategicznym posunięciem. Jako lider w zakresie mikromobilności chcemy aktywnie wspierać rozwój ekologicznych form transport miejskiego, dalej konsekwentnie integrując innowacyjne rozwiązania, aby jeszcze lepiej spełnić oczekiwania lokalnych społeczności – dodaje Tomasz Wojtkiewicz.

Nextbike Polska w 2023 wykonał także milowy krok w rozwoju idei zrównoważonej mobilności miejskiej, umieszczając Polskę na czele innowacyjności z zakresu mikromobilności i to w skali międzynarodowej. Po trwającym ponad 2 lata postępowaniu (Dialog Konkurencyjny) Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zdecydowała, że wykonawcą Roweru Metropolitalnego będzie Grupa Nextbike. Metrorower ma być w przyszłości kompatybilny z transportem publicznym, dzięki czemu za pomocą jednej aplikacji będzie można kupić bilet na komunikację miejską i uzyskać dostęp do roweru miejskiego. Projekt ten stanowi największy system rowerów miejskich w Polsce i trzeci największy w Europie, z imponującą liczbą 7000 rowerów.

Ethic Ads, czyli zielona reklama

W III kw. 2023 roku zyski z reklamy na nośnikach rowerowych Nextbike wzrosły o kilkaset tysięcy złotych, co tylko potwierdza stabilne zainteresowanie firm tym innowacyjnym modelem promocji. Reklama na nośnikach rowerowych staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla przedsiębiorstw, a wzrost zysków jest wyraźnym dowodem na jej skuteczność w dotarciu do klientów. Warto podkreślić, że tego typu reklama to nie tylko efektywny sposób promocji, ale także format zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Brytyjskie badania dotyczące emisji z kampanii reklamowych, corocznie opracowywane przez Purpose Disruptors i Magic Numbers, wskazują że między 2019 a 2022 emisje z tytułu reklam wzrosły o 11%. W samej tylko Wielkiej Brytanii kampanie reklamowe odpowiadają za emisje 56 elektrowni węglowych w ciągu roku. Jeśli weźmiemy pod uwagę ile takich reklam jest w różnych europejskich miastach, okazuje się, że firmy w ten sposób generują poważny ślad węglowy. Branża reklamowa coraz mocniej stara się oczywiście uwzględniać kwestie zrównoważonego rozwoju w swoich strategiach reklamowych, stosując bardziej ekologiczne praktyki i technologie np. energooszczędne formaty cyfrowe DOOH – komentuje Monika Wołczyk, Head of Sales w Nextbike.

Tymczasem warto też pamiętać, że działania marketingowe są częścią każdego innego biznesu podobnie jak logistyka czy produkcja i także w tym zakresie firmy powinny szukać metod ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Jako Nextbike mamy i konsekwentnie rozwijamy naszą ekologiczną alternatywę, którą jest reklama na rowerach. Dzięki naszym rozwiązaniom reklamowym firmy mogą ograniczyć ślad węglowy swoich działań promocyjnych. Jak wskazują nasze dane 1 kilometr jazdy na rowerze miejskim to zmniejszenie emisji CO2 o 250 g względem podobnego dystansu samochodem. Ta nowoczesna forma reklamy nie tylko efektywnie dociera do klientów, ale także akcentuje zobowiązania przedsiębiorstw do odpowiedzialnych praktyk środowiskowych co jest niezwykle istotne w dzisiejszym świecie biznesu, a będzie jeszcze ważniejsze gdy raportowanie ESG stanie się powszechnym obowiązkiem – podsumowuje Monika Wołczyk, Head of Sales w Nextbike