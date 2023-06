Niemal 90 proc. rodziców uważa, że edukacja finansowa najmłodszych jest ważna, głównie ze względu na to, że mogą dowiedzieć się, jak należy obchodzić się z pieniędzmi, czyli zarządzać nimi, oszczędzać czy kontrolować wydatki – wynika z badania przeprowadzonego przez Bank Pekao S.A. wśród rodziców i dzieci w wieku 9–13 lat oraz opiekunów dzieci w wieku 6–8 lat. Wskazuje ono również, że ponad połowa rodziców pozytywnie ocenia obecny poziom kompetencji finansowych swoich pociech. 58 proc. ankietowanych potwierdza bowiem posiadanie przez dzieci wiedzy finansowej, a 56 proc. jest zdania, że potrafią one zarządzać własnym budżetem. Za najważniejsze źródła wiedzy, obok nich samych, bliskich oraz szkoły, ankietowani uważają bank oraz stworzone dla dzieci aplikacje bankowe, gry lub programy i materiały edukacyjne.

Banki, zdaniem rodziców, najlepiej sprawdzą się, ucząc dzieci, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażone, bo mają na ten temat największą wiedzę.

– To dla nas sygnał, w jakim kierunku powinniśmy rozwijać naszą ofertę. Szczególnie że wyniki badania pokazują otwartość dzieci i ich rodziców na edukację finansową. Chcemy, aby nasze działania wpłynęły na poziom wiedzy i kompetencji najmłodszych oraz stały się realnym wsparciem dla ich rodziców – mówi Remigiusz Hołdys, dyrektor Departamentu Bankowości Codziennej i Produktów Oszczędnościowych w Banku Pekao S.A., komentując wprowadzenie gry edukacyjnej w bankowości mobilnej PeoPay KIDS. To gra przygodowa, mająca w sumie 10 sezonów. Na początek bank udostępnia trzy. Przez rozwiązywanie quizów, wykonywanie zadań, poleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania, za co będą przyznawane punkty na opłacenie opieki nad obecnym w grze Stworkiem, dzieci zdobywają wiedzę o finansach.

Sezony gry PeoPay Kids 1. Pieniądz 2. Portfel 3. Majątek 4. Przedsiębiorstwo 5. Na bank 6. Bankowość elektroniczna 7. Ludzie sukcesu 8. Trudne tematy 9. Bezpieczeństwo 10. Przyszłość

Wybór rozwiązania nie jest przypadkowy. Z badania banku wynika, że dzieci w zdecydowanej większości posiadają swój własny smartfon i mają swobodę w korzystaniu z niego. Najczęściej wykorzystują go w celach rozrywkowych. Aż 77 proc. gra na nim w gry, 70 proc. słucha muzyki, a 67 proc. koresponduje ze znajomymi.

– Wiemy, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę, dlatego w naszym module edukacyjnym w atrakcyjny i interaktywny sposób wspieramy odkrywanie przez nie świata finansów. Ale pod niezbędną kontrolą rodziców. To nasz sposób na dotarcie do pokolenia smartfonowego – mówi Bartosz Zborowski, dyrektor Departamentu Innowacji i Kanałów Zdalnych w Banku Pekao, podkreślając, że po trzech latach aplikacja PeoPay KIDS ma 11 mln logowań i ponad 100 tys. aktywnych użytkowników.

– W 2022 r. otworzyliśmy 500 tys. nowych rachunków, o 25 proc. więcej niż w 2021 r. Aż 203 tys. z nich to rachunki dla młodych. Dla porównania, rok wcześniej otworzyliśmy 147 tys. – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A., dodając, że w sumie rachunek w banku ma już milion osób w wieku do 26 lat.

– Szacuje się, że jakikolwiek rachunek ma ok. 3–4 mln młodych. Zatem nasz udział w tym segmencie klientów jest wysoki, co pokazuje, że mamy dobry produkt odpowiadający na potrzeby klientów – dodaje Leszek Skiba, podkreślając, że bank chce być instytucją dla każdego, czyli zarówno dla osób w średnim wieku, seniorów, jak i dla młodych.

– Młodzi ludzie to nasza przyszłość – zaznacza.

W Banku Pekao oferta dla młodych jest za zero złotych, co oznacza, że nie ma opłat za prowadzenie konta, przelewy zewnętrzne przez aplikację, za kartę czy wypłaty z bankomatów. Do tego produkt gwarantuje kontrolę rodzicielską, przez możliwość podglądu wydatków i oszczędności dziecka, akceptację jego przelewów czy ustawienie limitów dziennych wydatków.

Aż 91 proc. opiekunów przyznaje, że kontroluje regularnie saldo konta dziecka i najczęściej wykorzystują do tego aplikację mobilną banku.

W pakiecie poza kartą PeoPay Kids, którą dziecko może płacić za zakupy, jest też portfel, czyli Konto Przekorzystne dla młodych. Na nim będzie miało pieniądze na bieżące wydatki oraz skarbonki, w ramach konta oszczędnościowego Mój Skarb, które tworzy dziecko w aplikacji. Konto dla dziecka zakłada rodzic, wcześniej uruchamiając dla siebie rachunek powiązany z PeoPay KIDS, czyli Konto Przekorzystne w Banku Pekao S.A. Może to zrobić na dwa sposoby: poprzez bankowość internetową lub w aplikacji PeoPay. Jak informują przedstawiciele banku, 57 proc. kont dla dzieci jest zakładanych online w panelu rodzica. W przypadku młodych, czyli osób w wieku 18–26 lat, 50 proc. kont jest zakładanych metodą „konto na selfie”.

Z okazji Dnia Dziecka Bank Pekao przygotował również atrakcyjne promocje. Pierwsza z nich – Rodzice polecają Konto Przekorzystne dzieciom – pozwala zyskać 200 zł za otworzenie Pakietu PeoPay KIDS. Warunkiem jest zalogowanie się do aplikacji PeoPay KIDS i wykonanie minimum trzech transakcji kartą Mastercard PeoPay KIDS lub BLIK-iem. Promocja trwa do 2 lipca.

Dodatkowo, otwierając nowe konto oszczędnościowe Mój Skarb, dzieci zyskają promocyjne oprocentowanie wynoszące 7 proc. w skali roku przez 6 miesięcy do kwoty 5 tys. zł. Z tej promocji można skorzystać do 16 sierpnia.

PAO

