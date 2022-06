Najbliższe posiedzenie zarządu SNB, na którym mogą być podjęte decyzje w sprawie, jest wyznaczone na 22 czerwca. Analitycy są zdania, że stopy w alpejskim kraju wzrosną najpóźniej we wrześniu. Według banku Lombard Odier w ciągu roku główna stopa procentowa w Szwajcarii powinna wzrosnąć do 0,25 proc. "My spodziewamy się pierwszej podwyżki stóp SNB o 25 pkt bazowych na wrześniowym posiedzeniu, drugiej w grudniu i ostatniej w marcu 2023 r." - pisali niedawno w komentarzu ekonomiści holenderskiej grupy ING.