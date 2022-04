Wśród najatrakcyjniejszych propozycji są te dotyczące Konta Oszczędnościowego. W ramach oferty promocyjnej dla nowych klientów, obowiązującej od 28 kwietnia do 31 lipca 2022 r., odsetki sięgają 3,5 proc. (w skali roku) przez sześć miesięcy. Naliczane są do kwoty 100 tys. zł, a w przypadku Konta Oszczędnościowego Premium nawet do 400 tys. zł. Promocja obejmuje także rachunek oszczędnościowy Mój Skarb dla dzieci do 18 lat - 3,5 proc (w skali roku) przez sześć miesięcy maksymalnie do kwoty 3 tys. zł.