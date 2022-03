Na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, zadebiutowały 21 marca Kielce. Łączna wartość emisji wprowadzonych przez miasto obligacji to 167,5 mln zł, a nominalna jednego waloru - 1 tys. zł. Obligacje Kielc Bank Pekao S.A. objął w grudniu 2021 r., teraz przygotował ich emisję. Dzięki wprowadzeniu ich na rynek Catalyst może je nabyć każdy zainteresowany inwestor

Jak powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao nadzorujący pion bankowości korporacyjnej, rynków i bankowości inwestycyjnej, wejście na Catalyst to bardzo dobry ruch, który zapewni miastu perspektywiczne finansowanie. Obligacje są bowiem siedmio-, piętnasto- i szesnastoletnie. Terminy wykupu poszczególnych serii przypadają na lata 2022-2037.

Sam fakt pozyskania kapitału to tylko jeden aspekt. Obecność na rynku kapitałowym jest również okazją do przyciągnięcia uwagi inwestorów, co może przełożyć się na korzystną współpracę przy innych projektach realizowanych przez miasto.