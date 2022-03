Europejski Bank Inwestycyjny podpisał z Pekao Leasing ósmą już umowę kredytu. 132 mln euro mogą być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Nie mniej niż 20 proc. przyznanego przez EBI kredytu sfinansuje inwestycje wspierające ochronę klimatu i zrównoważony rozwój środowiska, w tym zakup pojazdów niskoemisyjnych. Tego typu inwestycje pomagają w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przyczyniają się do osiągnięcia celu określonego w Krajowym planie na rzecz energii i klimatu do 2040 r. Dodatkowo 20 proc. kwoty finansowania zostanie przeznaczone na działania promujące równość płci oraz rozwój przedsiębiorczości kobiet.

Zabezpieczeniem finansowania jest umowa gwarancji zawarta pomiędzy EBI a Bankiem Pekao SA. Środki trafią do małych i średnich przedsiębiorstw, spółek o średniej kapitalizacji zatrudniających do 3 tys. pracowników oraz do podmiotów sektora publicznego.