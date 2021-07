Nowe rozwiązanie oferowane przez Bank Pekao pozwala zadbać nie tylko o finanse, ale też komfort i bezpieczeństwo w codziennym życiu. Umożliwia m.in. dokonywanie błyskawicznych płatności, ale też oferuje przydatne usługi, takie jak ubezpieczenie transakcji przy dokonywaniu zakupów w sieci czy pomoc w razie awarii bądź kradzieży w domu. Pakiet Komfort składa się z dwóch głównych komponentów – pierwszym jest Express Elixir, czyli opcja dokonywania przelewów, które natychmiastowo wpływają do odbiorcy. Tym samym nie trzeba czekać aż pieniądze dotrą następnego dnia roboczego. To może znacznie przyspieszyć zakupy online bądź rozliczanie swoich zobowiązań na czas. W zależności od wariantu ubezpieczenia klient pakietu Komfort otrzymuje na każdy miesiąc określoną pulę bezpłatnych przelewów w tym trybie. Pakiet można bowiem stopniować – bank przygotował trzy dostępne opcje: standardową, złotą oraz platynową. W pierwszej do wykorzystania są dwa błyskawiczne przelewy na miesiąc. Użytkownicy złotego pakietu dostają trzy, a platynowego cztery. Drugim elementem Pakietu Komfort jest możliwość ubezpieczenia Twoja Ochrona. Tu również oferta jest zróżnicowana w zależności od wybranego wariantu. W standardowym klient otrzymuje ubezpieczenie dotyczące rzeczy osobistych oraz zakupów przez internet. Zapewnia to poczucie bezpieczeństwa w momentach, gdy ktoś skradnie nam portfel bądź następują niespodziewane komplikacje w związku z dostarczeniem zamówionego towaru. To szczególnie istotne w czasie pandemii, gdy kwitnie branża e-commerce oferująca coraz więcej możliwości w zakresie zakupów przez internet. Przy złotym pakiecie usługi ubezpieczeniowe zostają wzbogacone o pomoc domową, gdy zajdzie taka potrzeba. W przypadku domowych awarii w ramach tego rozwiązania można bezpłatnie zwrócić się o pomoc profesjonalnych fachowców, którzy naprawią usterki. To znowu wyjście naprzeciw nowym realiom – popularna wciąż praca zdalna po pierwsze zwiększa eksploatację naszego M i tym samym ryzyko awarii, po drugie sprawa, że komfort przebywania we własnym lokum staje się szczególnie istotny

W przypadku wyboru najbardziej zaawansowanej opcji platynowej do katalogu ubezpieczeń dochodzi również OC w życiu prywatnym. Jak podkreślają pomysłodawcy, ta część pakietu Komfort powstała przy współpracy z najlepszymi specjalistami w branży, którzy przez lata zajmowania się ubezpieczeniami zyskali zaufanie milionów Polaków. – Pakiet Komfort to rozwiązanie, które mogliśmy wdrożyć, dzięki naszej współpracy z największym w kraju ubezpieczycielem. Dzięki nowej ofercie, dajemy klientom ochronę np. w zakresie transakcji podczas zakupów online i komfort kiedy trzeba natychmiast przelać pieniądze. Zapewniamy również wsparcie m.in. w przypadku kradzieży torebki czy telefonu komórkowego, a w wariantach szerszych również pomoc dziewięciu różnych fachowców w razie awarii w domu np. hydraulika, elektryka, ślusarza czy informatyka – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA, nadzorujący pion bankowości detalicznej. Teraz jest możliwość, by samemu bez żadnych kosztów skorzystać z dodatkowych możliwości oferowanych przez Bank Pekao. „Promocja na start” przewiduje bezpłatne korzystanie z Pakietu Komfort przez sześć miesięcy od aktywacji. Po tym okresie bank pobiera zryczałtowaną opłatę za Pakiet Express Elixir, gdzie pojedynczy przelew jest nawet o kilka złotych tańszy niż ten wykonany poza pakietem. Nowe produkty stanowią kolejny etap rozszerzania usług banku w sposób praktyczny – tak by klienci czerpali z tego jak największe korzyści. Poprzedzono ją badaniami konsumentów w różnym wieku. Wykazały one, że młodsi przywiązują największą wagę do ubezpieczenia internetowych zakupów, starsi (w wieku 24-34 lat) zaś chcą korzystać z ubezpieczenia rzeczy osobistych i przelewów natychmiastowych. – Konto Przekorzystne Banku Pekao zostało uznane w tym roku za najlepszy rachunek w Polsce w rankingu Złotego Bankiera. Mimo tego nie zatrzymujemy się w jego rozwoju. Od teraz klienci zyskają jeszcze więcej korzyści z Kontem Przekorzystnym. Rozszerzamy je o nowość – Pakiet Komfort. Chcemy zapewnić naszym klientom wygodę każdego dnia, poprzez podanie pomocnej ręki w codziennych, nieprzewidzianych sytuacjach. Tak, aby klienci mogli skupić się na tym co dla nich ważne – dodaje przedstawiciel banku. Spółka zapewnia, że oferta wpisuje się w długofalowy plan na rozwój banku. – Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024 zakłada dynamiczne rozwinięcie współpracy z Bankiem Pekao. Ubezpieczenie PZU uzupełnia jeden z wiodących produktów bankowych, jakim jest konto osobiste. Zakres został opracowany z myślą o szczególnych potrzebach klientów banku. Wspólnie chcemy stworzyć unikatową ofertę łączonych produktów ubezpieczeniowo-bankowych. Pakiet Komfort rozszerza portfolio tego typu rozwiązań dostępnych w banku – podkreśla Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU.

