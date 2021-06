Klienci Banku Pekao mogą już zdalnie złożyć wniosek o rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) razem z wnioskiem o konto firmowe nie tylko w serwisie Pekao24, ale i w bankowości mobilnej PeoPay.

Przedsiębiorca w kwadrans

Intuicyjna procedura zajmuje kilkanaście minut, a wszystkie dokumenty podpisywane są profilem zaufanym, zakładanym w procesie rejestracji działalności. – Wiele pól wypełnia się automatycznie, na podstawie danych klienta w banku – wyjaśnia Marcin Kołakowski, dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao SA.

Menedżer podkreśla, że nie brakuje chętnych do założenia firmy. – Własna działalność to szansa pracy na swój rachunek i kreowania swojej kariery zawodowej, często realizując jednocześnie swoje życiowe pasje – mówi Marcin Kołakowski. Zwraca też uwagę, że już co czwarta działalność zakładana jest online, z pomocą banku. – Wiele biznesów otworzyło się w ten sposób także w Pekao. Klienci decydują się na to ze względu na prostotę i szybkość procesu. Krótki wniosek zawiera pola wyboru oraz dodatkowe opisy i wyjaśnienia – tłumaczy.

– Widzimy, że coraz więcej klientów indywidualnych korzysta z bankowości wyłącznie przez smartfon, dlatego jestem przekonany, że możliwość założenia firmy z wykorzystaniem aplikacji zyska wielu zwolenników. Jesteśmy jednym z pierwszych banków, który ma w ofercie taką usługę – dodaje dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao SA.

Bez kłopotów, za to z bonusem

Wraz z zakładaniem firmy przez PeoPay automatycznie tworzy się rachunek bankowy, który jest przekazywany do CEIDG. Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji firmy e-mailem najczęściej do dwóch godzin od złożenia wniosku. Nie musi się martwić o pozostałe formalności. Procedury nadania NIP i REGON wymagające dawniej wizyt w urzędach, teraz od ręki realizuje sam system. Nie tylko samodzielnie nada numer, ale także zgłosi firmę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bank z kolei zadba o narzędzia przydatne do rozwoju nowej firmy – udostępni Konto Przekorzystne Biznes, kartę debetową, a w razie potrzeby również rachunki pomocnicze.

Zakładając firmę z Pekao oraz Konto Przekorzystne Biznes przez smartfona można wiele zyskać. Każdy, kto zrobi to do końca czerwca, może liczyć na bonus w wysokości nawet 1200 zł. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które obejmują m.in. aktywność na koncie, regularne wpływy, zawarcie umowy o terminal płatniczy czy transakcje wymiany walut.

Dodatkową zachętą dla firmowych klientów jest to, że Bank Pekao zapewnia roczne zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej. Po upływie tego czasu, zaczynają obowiązywać łatwe do spełnienia warunki zwolnienia z comiesięcznych kosztów.

Bank pomoże w różnych sprawach

Oprócz wsparcia w formalnościach, równie ważna jest pomoc nowym przedsiębiorcom, gdy już zdecydują się na działanie „na swoim”. Bank Pekao oferuje serwis internetowy zawierający szereg porad i wskazówek dla firm w zależności od etapu ich rozwoju. Można tam znaleźć np. informacje dla początkujących na temat tego, jak uzyskać dodatkowe środki czy zainstalować terminal płatniczy. Bardziej zaawansowani przedsiębiorcy mogą się dowiedzieć np., jak przeprowadzać szybkie i bezpieczne transakcje walutowe z zagranicznymi kontrahentami.

Pekao oferuje też doraźną pomoc w prowadzeniu biznesu. Firmy mogą liczyć na wsparcie prawne – udzielane na preferencyjnych warunkach również przez e-mail i telefon. Ciekawą propozycją jest także pomoc informatyczna przy codziennym użytkowaniu urządzeń i oprogramowania komputerowego, a także tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu danych. Bank gwarantuje, że czas reakcji informatyków to mniej niż cztery godziny.