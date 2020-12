Morawiecki: Budżet państwa jest w stanie bardzo dobrym

Wy nie możecie się nadziwić, że my uratowaliśmy miliony miejsc pracy, że zrobiliśmy jednocześnie wielkie programy inwestycyjne, doprowadziliśmy do tego, że dziesiątki miliardów złotych przeznaczamy na inwestycje w gminach, w powiatach - mówił Morawiecki do posłów opozycji.

Stwierdził, że budżet państwa "jest w stanie bardzo dobrym". W tak dobrym stanie, że w czasie Covid-19 możemy realizować programy inwestycyjne, ochrony miejsc pracy i mieć jeden z niższych deficytów. To jest determinacja i długotrwały efekt realizacji planów strategicznych pana premiera Jarosława Kaczyńskiego - oświadczył Morawiecki.

Premier: Inteligencja III RP zrosła się z salonem, stworzyła salon

Mówił też, że inteligencja, która zaczęła się kształtować w czasach III RP "zrosła się z salonem, stworzyła salon". Była de facto częścią pseudoelity, która oddzielała naród i społeczeństwo od prawdziwego obrazu życia gospodarczego i społecznego. Jedną z nielicznych osób, która zupełnie inaczej podeszła do tego w latach dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych był właśnie prezes Jarosław Kaczyński. To jego podejście w sposób fundamentalny odmieniło również później los i polityki, a w ślad za tym los społeczeństwa i dzięki temu siły Polski - stwierdził szef rządu.

Terlecki do Tomczyka: Pan jest pajacem sejmowym

Podczas wystąpienia premiera wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki apelował o spokój m.in. do szefa klubu KO Cezarego Tomczyka. Pan jest pajacem sejmowym - tak Terlecki zwrócił się do posła.