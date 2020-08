Główny podejrzany, a za chwilę oskarżony Konrad K. przebywa w areszcie od 27 miesięcy. Z naszych ustaleń wynika, że Prokuratura Regionalna w Warszawie zamierza złożyć kolejny wniosek o jego przedłużenie. Posiedzenie aresztowe sądu powinno się odbyć najpóźniej na początku września.

– Na pewno pierwszy akt oskarżenia trafi do sądu do końca tego roku. Obecnie październik wydaje się być bardzo prawdopodobnym terminem – mówi nam osoba znająca szczegóły śledztwa. Razem z byłym prezesem spółki na ławie oskarżonych zasiądzie co najmniej kilkanaście osób. Prokuratorzy nie ujawniają, kto to będzie ani które wątki afery z udziałem wrocławskiego windykatora trafią w pierwszej kolejności do sądu. Z nieoficjalnych informacji DGP wynika jednak, że pierwszy akt oskarżenia m.in. wobec byłego prezesa GetBacku będzie związany z doprowadzeniem do straty przez blisko 8 tys. obligatariuszy około 2 mld zł. W kwietniu 2018 r. spółka przestała obsługiwać swoje obligacje. Do dzisiaj nie oddała inwestorom pieniędzy, a w ramach układu zamierza w osiem lat zwrócić jedynie jedną czwartą środków, które ulokowali w trefnych papierach. Kolejne elementy sprawy, m.in. te związane z wyrządzeniem spółce szkód majątkowych wielkich rozmiarów, mogą zamieniać się w akty oskarżenia w dalszej kolejności. Chodzi o to, aby nie zablokować sądu i tak skomplikowanym i wielowątkowym śledztwem.

K. grozi w tej sprawie długoletnie więzienie, ponieważ zostanie oskarżony z art. 286 i 296 kodeksu karnego. Za kratami może spędzić nawet więcej niż dziesięć lat. W połowie sierpnia zmieniono mu część zarzutów. – Były prezes współpracuje z prokuraturą, składa obszerne wyjaśnienia i stara się o status małego świadka koronnego (art. 60 k.k.). To, co mówi, potwierdza się w zeznaniach i wyjaśnieniach innych osób oraz w zabezpieczonym materiale dowodowym – twierdzi nasz rozmówca.

Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że w przypadku K. nie zapadła żadna decyzja o tym, czy prokurator będzie wnioskował do sądu o nadzwyczajne złagodzenie kary, o którym mówi art. 60 k.k.

