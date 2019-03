Chodzi o MHB Bank z Frankfurtu. Od 2005 r. należał on do amerykańskiego funduszu inwestycyjnego Lone Star. Teraz stanie się własnością firmy Raisin, która, jak informuje, ma ponad 165 tys. klientów. Ale zanim MHB trafił w ręce Amerykanów, był mocno związany z naszym krajem.

Został utworzony w 1973 r. jako MHB Mitteleuropäische Handelsbank Aktiengesell schaft Deutsch-Polnische Bank. Założyły go niemiecki Hessische Lendesbank oraz nasz Bank Handlowy. Później w akcjonariacie frankfurckiego banku pojawiły się kolejne polskie instytucje: Pekao i firma ubezpieczeniowa Warta.

MHB Bank to jedna z instytucji uruchomionych w latach 70. – w okresie finansowanego kredytami gierkowskiego boomu – dla obsługi polskich transakcji zagranicznych. Nie jest tajemnicą, że chociaż formalnie chodziło o dewizy z handlu zagranicznego, to dużo do powiedzenia w tych instytucjach miał wywiad Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

"Na początku lat 70. powstała sprawa potrzeby powoływania zagranicznych placówek Banku Handlowego. Wyszukiwaliśmy sobie szereg placówek do otwierania, m.in. we Frankfurcie, w Bejrucie, w Luksemburgu. Inicjatywa takiej działalności wyszła zarówno od Banku Handlowego, jak i od Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Handlu Zagranicznego" – cytuje Romana Malesę, byłego szefa Handlowego, Piotr Nisztor w wydanej w 2017 r. książce "Skok na banki".

W Luksemburgu był Bank Handlowy International – MHB. W Libanie Bank Handlowy for the Middle East.

Po upadku PRL zagraniczne filie przestały być potrzebne. Pod koniec lat 90. polskie instytucje zaczęły sprzedawać udziały w MHB Banku. Głównym udziałowcem stał się Norddeutsche Landesbank. I zdecydował o otwarciu spółki zależnej w naszym kraju. Tak powstał MHB Bank Polska. Gdy NordLB wszedł w spółkę z norweskim DnB Bankiem polską instytucję przemianowano na DnB Nord, a z czasem Niemcy całkowicie wycofali się z działającej w Polsce spółki.

Frankfurcki MHB z nowym właścicielem poszedł własną drogą. Już od kilku lat był partnerem Raisin na niemieckim rynku. Odpowiadał za zarządzanie rachunkami, identyfikację klientów czy stronę transakcyjną – czyli tymi sferami, które były zarezerwowane dla licencjonowanych instytucji.

– Razem z MHB możemy nadal rozwijać i bezproblemowo integrować usługi, które oferujemy klientom, bankom partnerskim i partnerom dystrybucyjnym – mówi Tamaz Georgadze, jeden z założycieli i szef Raisin. Firma niedawno chwaliła się, że od powstania w 2013 r. pośredniczyła w ulokowaniu przez klientów z 31 krajów ponad 11 mld euro. Niedawno Raisin pozyskał od inwestorów (wśród nich jest serwis płatności internetowych PayPal) 114 mln dol., a w sumie w czterech rundach finansowania zdobył ponad 200 mln dol.

W ubiegłym roku współpracę z Raisin (oraz MasterCardem i solarisBank) zapowiedział Alior Bank. "Instytucje te wspólnie stworzą opartą na modelu Open API platformę, dzięki której klienci będą mogli w pełni korzystać z zalet nowych przepisów dotyczących otwartej bankowości. Produkt będzie dostępny dla wszystkich obywateli UE, z naciskiem na rynek niemiecki w pierwszej fazie projektu" – informował Alior. Marcin Herman, rzecznik polskiego banku, mówi, że prace cały czas się toczą.

"W czasach, gdy wiele banków chce inwestować w spółki fintechowe, fintech Raisin działający w ramach otwartej bankowości wybiera mniej popularną drogę, kupując bank" – podkreśla Raisin. Wartości transakcji nie ujawniono.