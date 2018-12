Monety i sztabki złota, czyli prezent z myślą o przyszłości

Kto powiedział, że pod choinkę musimy kupić kolejną książkę lub spinki do garnituru? Święta są dobrą okazją do sprezentowania najbliższym czegoś, co nie tylko ich zaskoczy, ale jednocześnie…pozwoli podnieść ich komfort finansowy. Mowa o produktach inwestycyjnych, czyli o monetach bulionowych i sztabkach złota. Jest to dość oryginalna propozycja, jednak docenią ją osoby, które lubią praktyczne rozwiązania. Warto też pamiętać, że prezent tego rodzaju jest także wyrazem troski ze strony obdarowującego. W końcu kupujący prezent nie tylko ponosi pewne koszty związane z nabyciem produktów inwestycyjnych, ale także przekazuje kupione monety czy sztabki najbliższej osobie. Wręczając jej tym samym namacalny dowód troski o jej przyszłość i bezpieczeństwo finansowe.

Produkty Inwestycyjne Mennicy Polskiej znajdziesz na stronie: https://inwestycje.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/zloto/

Monety bulionowe: co warto o nich wiedzieć?

Monety bulionowe najczęściej są wykonane ze złota, chociaż można kupić monety także ze srebra, które jako kruszec cieszy się rosnącą popularnością. Oczywiście zawartość szlachetnych kruszców różni się w zależności od konkretnej monety; np. Krugerrand zawiera domieszkę miedzi, dzięki czemu jest twardsza i mniej podatna na uszkodzenia. Do najczęściej kupowanych monet bulionowych należą: Amerykański Orzeł, Kanadyjski Liść Klonowy, Australijski Kangur, Filharmonicy Wiedeńscy, Chińska Panda oraz Złoty Amerykański Bizon. Ich popularność wynika głównie z dużej rozpoznawalności na całym świecie, co ułatwia ewentualną sprzedaż monet, a jednocześnie podnosi ich wartość.

Zakup monet bulionowych jest dobrym sposobem na zabezpieczenie swojego majątku, ponadto warto sobie zdawać sprawę z tego, że monety bulionowe można stosunkowo łatwo zbyć, co może być metodą na szybkie pozyskanie dodatkowych środków.

Uwaga: przy zakupie monet bulionowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, by przez pomyłkę nie kupić monet kolekcjonerskich (które oczywiście też są świetnym pomysłem na prezent, ale nie mają takiej wartości inwestycyjnej). Jak odróżnić monetę bulionową od monety kolekcjonerskiej? Różnice dotyczą głównie wybitej wagi, oznaczenia kruszcu i jego próby, a także roku wybicia. Nie należy natomiast martwić się tym, że na monecie bulionowej nie ma nominału (często są go pozbawione), ponieważ to zawartość kruszcu determinuje wartość monety.

Sztabki złota – produkt inwestycyjny, którego zakup warto rozważyć

Coraz więcej osób inwestuje w kruszce, a zwłaszcza – w złoto. Głównie ze względu na stosunkowo stałą wartość złota, co minimalizuje ryzyko inwestycyjne. Kurs nie ulega zbyt dużym wahaniom, dzięki czemu kapitał ulokowany w złocie jest względnie bezpieczny. Inwestycja w złoto to zatem dobre rozwiązanie dla osób, które np. nie chcą inwestować w nieruchomości, ale jednocześnie chcą, by ich pieniądze były bezpieczne. Warto też pamiętać, że produkt inwestycyjny można względnie szybko upłynnić, podczas gdy np. zerwanie lokaty bankowej jest mocno obwarunkowane i niespecjalnie opłaca się inwestorowi, przez co jego kapitał jest po prostu zablokowany.

Jedyny problem związany ze sztabkami złota wiąże się z ich przechowywaniem. Niektóre osoby mogą obawiać się trzymania sztabek w domu; należy jednak pamiętać, że w przypadku posiadania jednej czy dwóch sztabek nie powinno to stwarzać większego problemu ani niebezpieczeństwa.

Produkty inwestycyjne nie tylko jako zabezpieczenie kapitału, ale także…świetny gadżet

Oczywiście monety bulionowe czy sztabki złota to przede wszystkim produkt inwestycyjny. Warto jednak spojrzeć na prezent tego rodzaju także z innej strony. Moneta czy sztabka to przecież również…świetny gadżet. Kto nie chciałby pochwalić się znajomym, że ma w swoim mieszkaniu cenną monetę lub sztabkę złota? Zwłaszcza, że często kupujemy swoim bliskim rzeczy, które wprawdzie przyciągają wzrok i świetnie nadają się do postawienia na półce, ale…nie są zbyt praktyczne. W tym przypadku produkty inwestycyjne są nie tylko prezentem, którym warto się chwalić, ale także inwestycją na przyszłość.