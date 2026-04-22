Polska potrzebuje Ukraińców. Ich masowy wyjazd wywołałby szok gospodarczy

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:04
Ukraiński pracownik
Shutterstock
Masowy wyjazd Ukraińców z Polski mógłby uderzyć w polską gospodarkę – pisze w środę "Rzeczpospolita". Według gazety nagłe, gremialne zniknięcie Ukraińców z polskiego rynku pracy, w tym głównie z budownictwa, przemysłu i usługi, wywołałoby wyraźny szok gospodarczy. Ryzyko takiego scenariusza eksperci oceniają jako niewielkie.

Szacuje się, że w Polsce pracuje od 770 tys. do ponad 1 mln obywateli Ukrainy, co stanowi ok. 6 proc. wszystkich zatrudnionych.

Błyskawiczny spadek PKB nawet o 0,8 pkt proc.

Hipotetyczny odpływ 0,5 mln osób obniżyłby PKB o ok. 0,8 pkt proc. w krótkim okresie, a w kolejnych latach tempo wzrostu byłoby średnio o 0,2 pkt proc. niższe – wyliczają eksperci, na których powołuje się "Rz". Według dziennika towarzyszyłaby temu presja inflacyjna (wzrost CPI o 0,5–0,6 pkt proc.) wynikająca z niedoboru pracowników i wzrostu płac, co mogłoby wymusić utrzymywanie wyższych stóp procentowych o 0,25–0,5 pkt proc.

Eksperci: Scenariusz odpływu Ukraińców mało realny

Jednocześnie – jak mówi "Rz" główny ekonomista mBanku dr Marcin Mazurek – nawet tak duży odpływ nie byłby wstrząsem dla gospodarki, co pokazuje jej relatywną odporność. Ryzyko takiego scenariusza eksperci oceniają jako niewielkie. Cytowany przez "Rz" dr Paweł Strzelecki ze Szkoły Głównej Handlowej podkreśla, że zakończenie wojny nie musi oznaczać masowych powrotów; może wręcz sprzyjać dalszej migracji do Polski (np. łączeniu rodzin).

Z badań, który wyniki przytacza gazeta, wynika, że tylko 14 proc. uchodźców deklaruje chęć powrotu po zawarciu pokoju z Rosją, a znaczna część nie planuje zmiany lub chce zostać dłużej; 30-40 proc. waha się.

Raport o skłonnościach migracyjnych Ukraińców

Co prawda, jak pisze "Rz", według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2025 r. dotyczącego skłonności migracyjnych Ukraińców, prawdopodobieństwo pozostania ok. 650 tys. pracowników jest niskie lub bardzo niskie, co sugeruje ryzyko odpływu m.in. z budownictwa, przemysłu i usług.

Mimo to ekonomiści, jak Marcin Mazurek, podkreślają, że masowy exodus jest mało prawdopodobny, m.in. z powodu obaw przed przedłużającą się wojną oraz lepszych warunków życia w Polsce.

Powiązane
Tajne dokumenty
Niemcy: Amerykanie ukrywają bardzo ważne informacje o wojnie
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Niemcy pomagają nam bardziej niż wszyscy inni
Friedrich Merz i Wołodymyr Zełenski
Niemcy i Ukraina zacieśniają relacje. Podpisano ważne dokumenty
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
Policjant kontroluje samochód stan techniczny auta i światła
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
4 maja 2026 wolny od pracy dla Polaków?
4 maja wolny od pracy dla Polaków? Czy należy się wolne za święto wypadające w niedzielę w 2026?
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
Karol Nawrocki, Nawrocki,
Wielka wpadka Kancelarii Prezydenta. Konsternacja w środowisku naukowców
