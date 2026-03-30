Polska dostosowała się do zaostrzonych przepisów Unii Europejskiej, które mają na celu ograniczenie ilości plastikowych odpadów. Obowiązuje już u nas system kaucyjny. Klienci płacą więcej za napój w butelce, ale odzyskują część pieniędzy po jej zwróceniu.

W wielu sklepach ustawiane są tzw. butelkomaty.

Ile można zarobić na systemie kaucyjnym?

Jan Kołodyński, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka, powiedział w rozmowie z "Faktem", że w marcu padł nowy rekord wartości zwróconej kaucji w ramach zbiórki opakowań.

Najwyższy voucher uzyskany w zbiórce manualnej wyniósł 403,50 zł i został wydany w sklepie we Wrocławiu przy ul. Rogowskiej 119 - mówił. Klient zwrócił 807 opakowań.

Jeśli chodzi o automaty do zwrotu opakowań najwyższą kwotę (377,50 zł) odnotowano w sklepie w Rudzie Śląskiej przy ul. Goduli 13. Klient zwrócił 755 opakowań.

System kaucyjny do zmiany?

System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2026 r. Kaucja wynosi 50 groszy za butelki plastikowe i puszki oraz 1 zł za butelki szklane. Kaucję można odebrać, zwracając butelkę do sklepu. Butelki i puszki można zwracać w butelkomatach. Urządzenie zwraca odpowiedni voucher. Jeśli jednak zwrócimy opakowania do kasjera/ kasjerki, można otrzymać pieniądze w gotówce.

Jednak butelkomaty sprawiają trochę problemów. Klienci skarżą się na przepełnione automaty, problemy ze zwrotem pieniędzy za vouchery.

Ministerstwo Klimatu chce wprowadzić poprawki. Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska mówiła, że infrastruktura nie była przygotowana na tak duży napływ opakowań. Poprosiłam Departament Gospodarki Odpadami o przygotowanie rekomendacji. Chcę się też spotkać z operatorami systemu - oceniła.