Co oferuje Orange w ramach odkupu telefonów?

Orange uruchomił nową odsłonę programu odkupu urządzeń. Tym razem operator poszedł o krok dalej i przyjmuje praktycznie każdy telefon - nie tylko drogi smartfon, ale też stare modele leżące od lat w szufladzie. Wystarczy, że urządzenie się włącza.

Za telefon, który działa i można odczytać z niego numer IMEI, klient otrzymuje elektroniczny bon płatniczy o wartości co najmniej 40 zł. Jeśli sprzęt jest bardziej wartościowy, kwota może być wyższa - zależy od modelu i jego stanu. Za telefon, który się nie włącza, Orange daje bon w wysokości 20 zł.

Jak działa bon z programu odkupu?

Elektroniczny bon płatniczy otrzymuje się od razu w salonie. Co ważne, jest wydawany na okaziciela i pozostaje ważny przez 60 dni od daty wydania. W tym czasie można go wykorzystać:

w salonie stacjonarnym Orange

na stronie orange.pl

w aplikacji Mój Orange

przez telefoniczne kanały sprzedaży

Warunki uczestnictwa w programie - co warto wiedzieć

Zanim pojedziesz do salonu z workiem starych telefonów, sprawdź kilka istotnych zasad:

Możesz sprzedać maksymalnie 10 urządzeń niskowartościowych (za 20 lub 40 zł) w jednym miesiącu kalendarzowym.

niskowartościowych (za 20 lub 40 zł) w jednym miesiącu kalendarzowym. Na sprzedawanym telefonie musi być możliwy do odczytania numer IMEI .

. Orange nie skupuje urządzeń ze spuchniętą baterią (akumulatorem) - takie możesz jednak przynieść i wrzucić do specjalnego pojemnika na recykling w salonie.

Gdzie i do kiedy skorzystać z oferty?

Akcja jest dostępna wyłącznie w salonach stacjonarnych Orange i obowiązuje do wyczerpania puli bonów lub do 31 maja 2026 roku. Szczegóły oferty można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy w salonie.

Warto pamiętać, że Orange prowadzi równolegle stały Program Odkupu - osobny od opisanej akcji czasowej - który umożliwia odsprzedaż droższych smartfonów online za pośrednictwem partnera Breezy. W tamtym przypadku wycena odbywa się online, a bon można otrzymać nawet przed fizyczną wysyłką urządzenia.

Czy to się opłaca?

To zależy od tego, co masz w szufladzie. Jeśli leży tam telefon, który i tak nie jest używany i zbierał kurz od kilku lat - 40 zł w postaci bonu to realna wartość, którą można przeznaczyć na akcesoria, doładowanie lub zakup nowego urządzenia. Przy droższych modelach kwota może być znacznie wyższa.

Oferta ma też dodatkowy wymiar ekologiczny - stare urządzenia trafiają do ponownego użycia lub profesjonalnego recyklingu zamiast lądować na śmietnisku.

Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę być klientem Orange, żeby oddać telefon w ramach odkupu? Nie. Akcja jest ogólnodostępna - z odkupu mogą skorzystać wszyscy, niekoniecznie klienci Orange. Czy stary telefon z guzikami (nie smartfon) również kwalifikuje się do odkupu? Tak. Orange informuje, ze skupuje dowolny telefon który się włącza - nie ogranicza się wyłącznie do smartfonów. Klienci, którzy sprawdzali to w salonach, potwierdzają, ze stare modele jak np. LG KG130 są akceptowane. Co jeśli bateria w moim telefonie jest spuchnięta? Orange nie skupuje takich urządzeń ze względu na bezpieczeństwo, ale możesz je przynieść do salonu i wrzucić do pojemnika na recykling. Ile telefonów mogę sprzedać jednorazowo? W jednym miesiącu kalendarzowym możesz sprzedać maksymalnie 10 niskowartościowych urządzeń (za które przysługuje bon 20 lub 40 zł). Jak długo jest ważny bon z odkupu? Bon jest ważny 60 dni od daty wydania i można go wykorzystać w salonach, na stronie, w aplikacji lub przez telefon.

Źródło: Orange