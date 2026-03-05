Złoty słabnie. Euro, dolar i frank w górę [KURSY WALUT CZWARTEK 5.03.2026]

W czwartek ok. godz. 7.40 złoty osłabił się o 0,26 proc. do euro, które było wyceniane na 4,28 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował 3,69 zł, osłabił się o 0,62 proc. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta traciła 0,30 proc. - frank kosztował 4,72 zł. Do funta brytyjskiego polska waluta osłabiła się o 0,21 proc. i był on wyceniany na 4,92 zł.

W środę pod koniec dnia za euro płacono 4,27 zł, za dolara - 3,67 zł, frank szwajcarski był wyceniany na 4,71 zł, a funt brytyjski na 4,90 zł.

