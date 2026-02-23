Kindergeld w 2026 roku: Ponad 1000 zł na dziecko aż do 25. roku życia

Od 1 stycznia 2026 r. niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld wzrosło do 259 euro (ok. 1100-1150 zł) miesięcznie na dziecko. Świadczenie to przysługuje Polakom pracującym w Niemczech, niezależnie od dochodu, na dzieci do 18. roku życia (lub dłużej, do 25 lat, jeśli się uczą). Nie jest to "bezwarunkowy dochód podstawowy" dla wszystkich, lecz zasiłek dla osób pracujących legalnie za zachodnią granicą

Komu przysługuje świadczenie?

Kindergeld to zasiłek wypłacany co miesiąc, niezależnie od Twoich dochodów. Możesz go otrzymywać na:

Dzieci do 18. roku życia – bez dodatkowych warunków (poza wspólnym zamieszkaniem i opieką).

– bez dodatkowych warunków (poza wspólnym zamieszkaniem i opieką). Młodzież do 21. roku życia – jeśli nie pracują i są zarejestrowani jako osoby poszukujące pracy.

– jeśli nie pracują i są zarejestrowani jako osoby poszukujące pracy. Studentów i uczniów do 25. roku życia – kontynuujących naukę, odbywających staż, praktyki lub wolontariat.

Ważne Prawo do zasiłku zachowujesz nawet podczas krótkich przerw w nauce (do 4 miesięcy) oraz w sytuacji, gdy studiujące dziecko pracuje (do 20 godzin tygodniowo).

Kindergeld dla Polaków mieszkających w kraju

Nie musisz mieszkać w Niemczech, aby pobierać tamtejsze świadczenia. Jako obywatel UE możesz ubiegać się o Kindergeld, jeśli:

Pracujesz w Niemczech przez co najmniej 183 dni w roku , a Twoje dochody z tego kraju stanowią ponad 90 proc. całości zarobków (podlegasz tam podatek). W takim przypadku Twoja rodzina może na stałe przebywać w Polsce.

, a Twoje dochody z tego kraju stanowią ponad 90 proc. całości zarobków (podlegasz tam podatek). W takim przypadku Twoja rodzina może na stałe przebywać w Polsce. Jesteś zameldowany w Niemczech i rozliczasz tam wszystkie swoje podatki.

Ile wynosi zasiłek w 2026 roku?

Od 1 stycznia 2026 roku stawka Kindergeld wzrosła do 259 euro miesięcznie (w przeliczeniu ok. 1100-1150 zł, zależnie od kursu walut).

Zasada koordynacji: Jeśli w Polsce pobierasz już 800 plus, niemiecki urząd nie wypłaci pełnej kwoty 259 euro, lecz tzw. dodatek dyferencyjny. Jest to różnica między niemieckim zasiłkiem a polskim świadczeniem. Dzięki temu łączna kwota wsparcia z obu krajów zawsze wyrównuje się do wyższego, niemieckiego poziomu.