Jak podaje PanParagon, aplikacja przeanalizowała miliony anonimowych dowodów zakupu, aby sprawdzić, jak Polacy przygotowują się do 1 listopada 2025 r. Dane wskazują na ostrożniejsze decyzje zakupowe. Sprzedaż wkładów odnotowała wyraźny spadek – pojawiły się na 1,33 proc. paragonów, w porównaniu do 1,65 proc. rok wcześniej. Znicze, wbrew trendom, zanotowały niewielki wzrost (z 0,87 proc. do 1,0 proc. paragonów). Chryzantemy utrzymują się na niskim poziomie (0,15 proc.), ale lekko przewyższają wynik z ubiegłego roku. Antonina Grzelak z PanParagon komentuje: Polacy nie rezygnują ze zwyczaju odwiedzania cmentarzy, ale częściej ograniczają zakupy do symbolicznych ilości i szukają produktów w korzystniejszych cenach. Analiza cen pokazuje, że w 2025 roku większość produktów jest tańsza niż rok wcześniej.

Znicze i chryzantemy tanieją

Mediana ceny zniczy spadła z 9,73 zł do 8,99 zł. Mediana ceny chryzantem obniżyła się z 16,12 zł do 14,99 zł.

Reklama

Jedynie mediana wkładów nieznacznie wzrosła (z 5,19 zł do 5,49 zł), co może sugerować, że konsumenci wybierali w tym roku droższe lub większe warianty.

Niższe ceny zniczy spowodowały, że konsumenci chętniej kupowali całe znicze zamiast samych wkładów, nie chcąc stosować "półśrodków". Dane wskazują nie tyle na spadek cen regularnych, ile na zmianę zachowań zakupowych Polaków. Jak podaje PanParagon, klienci masowo korzystają z opcji rabatowych i promocji. Polacy podchodzą do zakupów związanych ze Wszystkich Świętych z większą rozwagą. Widać wyraźny wybór tańszych i promocyjnych produktów. Konsumenci chętniej szukają okazji, kupują wcześniej i wybierają bardziej ekonomiczne rozwiązania. Nawet przy szerokim zakresie cen (od 3,99 zł do 40 zł za znicz), kierują się oszczędnym podejściem do konsumpcji. Coraz częściej konsumenci szukają tańszych opcji także w internecie. Tegoroczne Wszystkich Świętych odbywa się więc w cieniu oszczędności, świadcząc o ostrożnym planowaniu wydatków w obliczu rosnących kosztów życia.