Z raportu „Nowe nawyki, nowe wyzwania. Jak Polacy postrzegają system kaucyjny?”, przygotowanego przez Biostat na zlecenie agencji doradczej 2PR, wynika jednoznacznie: klucz do sukcesu systemu kaucyjnego to wygoda. Aż 71,5% badanych wskazuje, że do częstszego zwracania opakowań zachęciłaby ich łatwa dostępność automatów zwrotnych.

System kaucyjny: wygoda konsumentów albo porażka

Wniosek jest prosty – jeśli system ma działać powszechnie, musi być wszędzie tam, gdzie są ludzie. I to nie tylko w sklepach. Ponad 76,9% ankietowanych przyznaje, że chętniej oddawałoby butelki czy puszki, gdyby automaty były dostępne również poza sklepami, przy szkołach, siłowniach czy przystankach.

Wyniki pokazują, że szczególnie kobiety (80,3%) oraz osoby w wieku 50–59 lat (83,9%) doceniają znaczenie dostępności punktów zwrotu. Dla nich wygoda i bliskość są ważniejsze niż wysokość samej kaucji. Mężczyźni z kolei częściej uważają, że system mógłby działać lepiej, gdyby kwota kaucji była bardziej odczuwalna (43,1%).

Na popularność zwrotów może wpłynąć także technologia. 38,5% respondentów wskazało, że aplikacja mobilna ułatwiająca zwrot bez kolejek i z szybkim przelewem kaucji na konto zwiększyłaby ich zaangażowanie. Pomysł ten szczególnie dobrze rezonuje w dużych miastach, gdzie mieszkańcy są przyzwyczajeni do cyfrowych rozwiązań. Aż 43,1% osób z aglomeracji powyżej 500 tys. mieszkańców widzi w tym realne ułatwienie.

Reklama

System kaucyjny: informacja o tym jak działa, pilnie pożądana

Reklama

Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia wiedzy. Ponad 37,9% badanych przyznaje, że wciąż nie wie dokładnie, które opakowania podlegają zwrotowi i jak działa system.

Młodsi respondenci, szczególnie w wieku 18–39 lat, częściej niż starsi wskazują na potrzebę większej edukacji i przejrzystych zasad.

Wyniki badania potwierdzają, że kluczowym czynnikiem wpływającym na skuteczność systemu kaucyjnego jest jego dostępność.

Im łatwiej można oddać opakowanie, tym większa szansa, że stanie się to codziennym nawykiem. Dlatego ważne jest, by automaty zwrotne pojawiały się w różnych miejscach, nie tylko w dużych sklepach, ale też w mniejszych punktach i przestrzeni publicznej.

– Dla użytkowników liczy się prostota obsługi i wygoda korzystania z systemu. Jeśli te warunki zostaną spełnione, system kaucyjny ma realną szansę działać efektywnie i trwale zmienić sposób, w jaki podchodzimy do recyklingu – mówi Paweł Wróblewski, dyrektor zarządzający Envipco Polska, globalnego producenta automatów kaucyjnych.

System kaucyjny: klient chce jasnych zasad i prostych komunikatów

Dane pokazują, że Polacy są otwarci na nowe rozwiązania, ale potrzebują jasnych zasad i prostych komunikatów. System kaucyjny nie zadziała w pełni, jeśli nie będzie zrozumiały i wygodny w codziennym użyciu.

Dlatego kluczową rolę do odegrania ma komunikacja, która tłumaczy, jak działa system i dlaczego warto w nim uczestniczyć.

– Edukacja, transparentność i konsekwencja w przekazie mogą przesądzić o tym, czy kaucje staną się naturalnym elementem naszej codzienności. To nie tylko kwestia ekologii, ale też budowania zaufania do nowoczesnych rozwiązań – dodaje Bartosz Sosnówka, partner zarządzający w agencji 2PR, która zleciła badanie.

Polacy oczekują, że obsługa systemu kaucyjnego będzie prosta i dostępna. Wygoda, zrozumiałe zasady oraz wsparcie technologiczne to trzy elementy, które zdecydują o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Entuzjazm wobec idei recyklingu jest duży, teraz kluczowe będzie przełożenie go na codzienną praktykę.

Wygodne lokalizacje, intuicyjne rozwiązania i odpowiednio zaplanowana komunikacja mogą sprawić, że zwracanie opakowań stanie się nie obowiązkiem, ale nawykiem.