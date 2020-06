Płatności kartami – jak to się zaczęło?

Reklama

Karty płatnicze są jedną z najpopularniejszych form płatności bezgotówkowych. Co ciekawe, pierwsze karty pojawiły się w Polsce już w latach 60. XX wieku i przeznaczone były wyłącznie do użytku przez cudzoziemców, którzy przebywali na terenie naszego kraju. Wszystko zmieniło się dopiero w latach 90., kiedy to nastąpił rozwój tej formy płatności. Oficjalnie pierwsze karty wydał w Polsce w 1993 roku Polcard.

Płatności bezgotówkowe – jak to wygląda obecnie?

Jak wynika z danych NBP, udział płatności bezgotówkowych we wszystkich płatnościach detalicznych dynamicznie rośnie i Polacy coraz chętniej robią zakupy bez użycia gotówki. W 2005 roku aż 98% płatności stanowiły te z wykorzystaniem gotówki – w 2018 roku ich udział wynosił już tylko 57% transakcji. Natomiast w III kwartale 2019 roku, według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,508 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 74 mln transakcji niż w II kwartale, co stanowiło 5% wzrost.

Jeśli chcesz być przedsiębiorcą konkurencyjnym nie tylko pod względem oferowanych produktów i usług, ale także pod względem wsłuchiwania się w potrzeby swoich klientów - koniecznie zadbaj o możliwość płatności bezgotówkowych.

Co ważne, jeśli w ciągu ostatniego roku nie obsługiwałeś płatności kartą (brak umowy z agentem rozliczeniowym), możesz skorzystać z Programu Polska Bezgotówkowa.

Jego uczestnicy mogą otrzymać aż do 3 terminali płatniczych i korzystać z nich za darmo przez 12 miesięcy lub do momentu osiągnięcia obrotu 100 000 zł na każdym urządzeniu. Dodatkowo od 1 maja 2020 zwiększono maksymalną liczbę terminali płatniczych dla przedsiębiorców z sektora prywatnego międzymiastowego transportu do 20 sztuk. Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz na https://www.polcard.pl/polska-bezgotowkowa/

Najważniejsze korzyści z instalacji terminali płatniczych:

dostosowanie się do potrzeb klientów – Polacy chcą płacić bezgotówkowo, pozwól im więc na to,

– Polacy chcą płacić bezgotówkowo, pozwól im więc na to, większe bezpieczeństwo – z chwilą płatności bezgotówkowej, pieniądze trafiają bezpośrednio na Twoje konto. Oznacza to, że nie musisz trzymać ich w kasie i martwić się o ich bezpieczeństwo,

– z chwilą płatności bezgotówkowej, pieniądze trafiają bezpośrednio na Twoje konto. Oznacza to, że nie musisz trzymać ich w kasie i martwić się o ich bezpieczeństwo, szybsza obsługa klientów – akceptacja płatności bezgotówkowych oznacza krótsze kolejki, więcej zadowolonych klientów oraz mniej pomyłek.

W połowie marca podwyższone zostały limity w płatnościach zbliżeniowych. Dzięki temu możliwa jest płatność bez użycia kodu PIN do kwoty 100 zł. Wystarczy tylko zbliżyć kartę do terminala i po kilku sekundach transakcja zostaje zaakceptowana.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na instalację terminala płatniczego, wciąż mogą zyskać przewagę nad konkurencją, zdobyć nowych klientów i zwiększyć swoje zyski. Według raportu Fundacji Polska Bezgotówkowa, 95% uczestników Programu poleca korzystanie płatności bezgotówkowych.