Te osoby nie dostaną 14. emerytury w tym roku. Sprawdź, czy dostaniesz pieniądze

14. emerytura to dodatkowe, coroczne świadczenie dla emerytów i rencistów. Jednak w przeciwieństwie do "trzynastki", nie jest to kwota gwarantowana dla każdego w tej samej wysokości. Jej ostateczna wartość jest ściśle uzależniona od wysokości podstawowego świadczenia (np. emerytury lub renty), a niektóre grupy są całkowicie wyłączone z jej otrzymywania.

Kluczowy mechanizm 14. emerytury: Próg dochodowy i zasada "złotówka za złotówkę"

Główną zasadą rządzącą wypłatą 14. emerytury jest kryterium dochodowe. Istnieje stały próg, ustalony na 2900 zł brutto miesięcznego świadczenia podstawowego.

Pełna 14. emerytura: Osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto, otrzymują 14. emeryturę w pełnej wysokości, równej kwocie minimalnej emerytury obowiązującej w danym roku.

Pomniejszona 14. emerytura: Jeśli świadczenie podstawowe przekracza 2900 zł brutto, 14. emerytura jest zmniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że za każdą złotówkę przekroczenia progu, kwota "czternastki" jest pomniejszana o taką samą kwotę.

Wpływ waloryzacji i innych świadczeń na 14. emeryturę

Co roku marcowa waloryzacja podnosi wysokość emerytur, jednak próg dochodowy dla "czternastki" (2900 zł) pozostaje niezmieniony od 2021 roku. Prowadzi to do sytuacji, w której:

Coraz więcej osób traci świadczenie: Wzrost podstawowej emerytury sprawia, że coraz większa grupa seniorów przekracza próg 2900 zł, co skutkuje obniżeniem ich 14. emerytury lub całkowitą utratą prawa do niej.

Wpływ renty wdowiej: Podobnie działa renta wdowia – jeśli po jej przyznaniu łączne świadczenie emerytalne przekroczy 2900 zł brutto, "czternastka" zostanie pomniejszona. Przekroczenie progu 4500 zł brutto całkowicie eliminuje prawo do tego dodatku.

Osoby wyłączone z prawa do 14. emerytury

Niezależnie od wysokości otrzymywanej emerytury czy renty, istnieją grupy zawodowe i społeczne, którym 14. emerytura nie przysługuje z mocy prawa. Są to: