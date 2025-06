Dodatek do emerytury, wypłacany przez ZUS za wychowanie odpowiedniej liczby dzieci, wynosi obecnie 1878,91 zł brutto. Jest to rodzicielskie świadczenie uzupełniające, które przysługuje kobietom, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci. ZUS wypłaca to świadczenie również ojcom. Oto szczegóły.