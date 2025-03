Dobra wiadomość jest taka, że komornik nie ma prawa zająć całej emerytury, nawet w przypadku wysokich długów. Przepisy prawa chronią emerytów przed całkowitym pozbawieniem środków do życia.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ile komornik może zabrać z emerytury? Oto dwa limity

W przypadku, gdy emeryt ma niespłacone długi, komornik sądowy ma prawo zająć część jego świadczenia emerytalnego. Jednak, aby chronić najmniej zarabiających emerytów, ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia. Oto kluczowe informacje dotyczące zajęcia komorniczego emerytury:

Reklama

Limity potrąceń :

: W przypadku długów niealimentacyjnych, komornik może zająć maksymalnie 25 proc. świadczenia emerytalnego brutto.

W przypadku długów alimentacyjnych, limit ten wynosi 60 proc. świadczenia brutto.

Kwota wolna od zajęcia :

: Niezależnie od wysokości długu, emerytowi musi pozostać co najmniej 75 proc. minimalnej emerytury.

W 2025 roku, przy minimalnej emeryturze wynoszącej 1780,96 zł brutto, kwota wolna od zajęcia wynosi 1335,72 zł.

Ta kwota jest corocznie waloryzowana, co oznacza, że rośnie wraz ze wzrostem minimalnej emerytury.

Nowe limity potrąceń komorniczych od 2025 roku

Od początku 2025 roku nastąpiła zmiana w wysokości kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Obecnie wynosi ona 3499,50 zł, co stanowi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto, które zostało ustalone na poziomie 4666 zł. Ta zmiana ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez komornika. W przypadku egzekucji komorniczej na poczet alimentów obowiązują znacznie surowsze przepisy niż w przypadku innych długów, ponieważ ZUS może potrącić do 60 proc. emerytury.

Jakie dochody może zająć komornik?

Komornik sądowy może egzekwować dług z różnych źródeł, takich jak:

dochody z emerytury lub renty,

wynagrodzenie za pracę,

środki zgromadzone na rachunkach bankowych,

wartościowe przedmioty należące do dłużnika, np. samochód, sprzęt elektroniczny,

nieruchomości, np. mieszkanie, dom.

Wysokość kwoty, jaką komornik może zabrać z pensji dłużnika, jest regulowana przez przepisy prawa. W przypadku osób pracujących na umowę o pracę, komornik musi pozostawić dłużnikowi kwotę wolną od zajęcia, która jest równa wysokości minimalnego wynagrodzenia. ZUS, dokonując zajęcia świadczenia emerytalnego, uwzględnia w jego wysokości niektóre dodatki i podwyżki. Jednak, przy obliczaniu kwoty potrącenia, nie bierze pod uwagę:

dodatku pielęgnacyjnego,

dodatku dla sierot zupełnych,

dodatku dla weterana poszkodowanego.

Ponadto, zajęcie komornicze nie obejmuje tzw. 13. emerytury, co oznacza, że cała kwota tego świadczenia jest przekazywana dłużnikowi. Te same zasady mają zastosowanie do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej.

Warto również zaznaczyć, że wysokość długu oraz liczba spraw komorniczych prowadzonych przeciwko dłużnikowi nie wpływają na wysokość kwoty wolnej od potrąceń. Takie rozwiązanie ma na celu zapewnienie minimalnego poziomu dochodu zarówno emerytom z większymi, jak i mniejszymi długami.

Czy komornik może zająć 13. i 14. emeryturę?

Emeryci i renciści mogą być spokojni, ponieważ zarówno 13., jak i 14. emerytura są całkowicie chronione przed zajęciem komorniczym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawą o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, komornik nie ma prawa zająć tych dodatkowych świadczeń na poczet jakichkolwiek długów.