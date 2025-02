Warunkiem nabycia prawa do emerytury po 40 latach pracy jest ukończenie przez kobiety sześćdziesiątego roku życia, a przez mężczyzn sześćdziesiątego piątego roku życia. Dodatkowo, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań co do okresu składkowego: dwudziestu lat dla kobiet i dwudziestu pięciu lat dla mężczyzn.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Emerytura pomostowa

Mężczyźni mogą nabyć prawo do emerytury pomostowej po ukończeniu 60. roku życia, a kobiety – 55. roku życia. Warunkiem jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, co oznacza zatrudnienie w warunkach szkodliwych dla zdrowia, podwyższonego ryzyka lub wymagających szczególnej odpowiedzialności.

Reklama

Emerytura stażowa

Reklama

Zaproponowana reforma systemu emerytalnego zakłada przejście na system emerytur stażowych. Oznacza to, że prawo do emerytury będzie nabywane po przepracowaniu określonego okresu, niezależnie od wieku. Kobiety będą mogły przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Projekt ustawy przewiduje objęcie reformą zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i rolników.

Jaka emerytura po 40 latach pracy?

Wysokość emerytury po 40 latach pracy jest indywidualnie kalkulowana i uzależniona od kilku zmiennych, takich jak: wartość zgromadzonego kapitału emerytalnego, środki zgromadzone na indywidualnym koncie oraz statystyczna długość życia osób w danym wieku. Osoby spełniające kryteria wiekowe i stażowe otrzymają świadczenie proporcjonalne do wysokości zgromadzonego kapitału.

Aby uzyskać dokładną informację o wysokości przyszłej emerytury po 40 latach pracy, zaleca się skorzystanie z dedykowanego kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Narzędzie to umożliwia przeprowadzenie indywidualnej symulacji wysokości świadczenia emerytalnego na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych, takich jak wiek, historia zatrudnienia i wysokość zarobków.

Wysokość świadczenia emerytalnego jest bezpośrednio proporcjonalna do wysokości zarobków osiąganych przez ubezpieczonego w trakcie całego okresu pracy zawodowej. Osoby, które przez czterdzieści lat pracowały za minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na emeryturę w wysokości najniższej ustawowo określonej kwoty, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto. Natomiast osoby, które przez ten sam okres osiągały wyższe wynagrodzenia, będą uprawnione do wyższego świadczenia emerytalnego.

Jaka emerytura z KRUS po 40 latach pracy w gospodarstwie?

Od 1 marca 2024 roku wszystkie świadczenia wypłacane przez KRUS, takie jak emerytury, renty i dodatki, zostały podwyższone w wyniku corocznej waloryzacji. W efekcie najniższa emerytura rolnicza wynosi obecnie 1780,96 złotych. Ostateczna wysokość emerytury rolniczej zależy jednak od indywidualnych czynników, takich jak liczba lat opłacania składek oraz zastosowany wskaźnik waloryzacji, który uwzględnia m.in.

Emerytura rolnicza składa się z dwóch komponentów: części składkowej, której wysokość zależy od liczby lat ubezpieczenia, oraz części uzupełniającej, stanowiącej ustalony procent emerytury podstawowej. Część składkowa jest wyliczana poprzez pomnożenie liczby lat ubezpieczenia przez 1 proc. wartości emerytury podstawowej. Natomiast część uzupełniająca stanowi 95 proc. tej podstawy.

Podstawą do wyliczenia wysokości świadczeń emerytalnych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) jest emerytura podstawowa. Od 1 marca 2024 roku wynosi ona 1602,86 złotych. Warto podkreślić, że choć istnieje pojęcie najniższej emerytury, to właśnie emerytura podstawowa stanowi punkt odniesienia przy kalkulacji świadczenia dla każdego ubezpieczonego, niezależnie od osiągniętego wieku emerytalnego czy długości okresu składkowego.

Rolnicy, którzy przepracowali w gospodarstwie co najmniej 40 lat, mogą liczyć na emeryturę rolniczą w wysokości około 2003,57 zł brutto. Kwota ta jest sumą części składkowej, zależnej od liczby lat pracy, oraz części uzupełniającej, obliczonej na podstawie minimalnej emerytury.