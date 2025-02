Osoby, które ukończyły 100 lat, mogą liczyć na specjalne świadczenie. Do końca lutego 2025 roku jego wysokość wynosi 6246,13 zł. Jednak już od marca kwota ta wzrośnie do około 6590 zł. Warto zaznaczyć, że jeszcze do niedawna wysokość emerytury honorowej była ustalana jednorazowo i nie ulegała zmianie. Nowe przepisy wprowadzone pod koniec 2024 roku przewidują coroczną waloryzację tego świadczenia, co oznacza, że jego kwota będzie dostosowywana do zmian w gospodarce.

Emerytura honorowa

Emerytura honorowato specjalne świadczenie pieniężne przyznawane w Polsce osobom, które ukończyły 100 lat. Jest to forma uznania dla długiego życia i osiągnięcia tak wyjątkowego wieku. Dla kogo jest przeznaczone?

Wiek: Podstawowym kryterium jest ukończenie 100 lat.

Obywatelstwo: Zazwyczaj wymagane jest polskie obywatelstwo.

Inne świadczenia: Nie ma znaczenia, czy osoba pobiera już inne świadczenia, np. emeryturę czy rentę.

Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, co oznacza, że osoby spełniające kryteria nie muszą składać wniosku. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Waloryzacja emerytury honorowej

Najistotniejszą modyfikacją jest wprowadzenie nowego systemu waloryzacji świadczenia honorowego. Wcześniej podwyżki otrzymywali wyłącznie nowi świadczeniobiorcy. Od marca 2025 roku waloryzacja obejmie wszystkich stulatków pobierających to świadczenie. Oznacza to, że osoby, które zaczęły otrzymywać emeryturę honorową w okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku, mogą spodziewać się podwyżki wynoszącej około 343,50 zł (przy założeniu 5,5 proc. wzrostu).

Jednak, seniorzy, którym emerytura została przyznana wcześniej, otrzymają znacznie wyższe kwoty. Dla przykładu, osoby, które zaczęły pobierać świadczenie w 2023 roku, mogą liczyć na podwyżkę rzędu 1050 zł. Wynika to z faktu, że wysokość ich początkowej emerytury była niższa. Im wcześniej emerytura została przyznana, tym wyższa będzie kwota podwyżki.

Dla kogo emerytura honorowa?

W Polsce wprowadzono specjalne wsparcie finansowe dla osób, które dożyły 100 lat. ZUS automatycznie przyznaje dodatkową emeryturę wszystkim stulatkom, bez względu na to, czy wcześniej opłacały składki i mają prawo do innych świadczeń. Wyjątkiem są osoby, które nigdy nie były ubezpieczone w ZUS – one muszą złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia.