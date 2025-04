Ile komornik może zabrać z emerytury w 2025 roku? Czy komornik może zająć najniższą emeryturę?

W przypadku przekroczenia określonego progu zadłużenia przez emeryta, organ egzekucyjny ma prawo potrącać część jego świadczenia emerytalnego. Ustawa precyzyjnie reguluje wysokość tych potrąceń, gwarantując jednocześnie emerytowi zachowanie minimalnego poziomu dochodów niezbędnego do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Dwa limity

W trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego obowiązują określone ograniczenia dotyczące wysokości kwot, które mogą być potrącone z wynagrodzenia dłużnika. Maksymalna kwota potrącenia jest ustalana jako określony procent świadczenia brutto, w tym przypadku emerytury. W przypadku długów innych niż alimentacyjne, komornik może potrącić maksymalnie 25 proc. kwoty emerytury brutto, natomiast w przypadku zobowiązań alimentacyjnych dopuszczalne jest potrącenie do 60 proc. tej kwoty.

Oprócz maksymalnej kwoty potrącenia, ustawodawca wprowadził także minimalną kwotę emerytury, która jest wolna od zajęcia przez komornika. Minimalna kwota wolna od potrącenia wynosi 75 proc. aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury. Oznacza to, że niezależnie od wysokości zadłużenia, dłużnikowi przysługuje prawo do otrzymania co najmniej tej kwoty. Jeśli minimalna emerytura wynosi 1878,91 zł, to kwota wolna od zajęcia wynosi 1409,18 zł. Kwota ta jest corocznie waloryzowana wraz ze zmianami wysokości minimalnej emerytury.

Tyle komornik może zabrać z emerytury

Od 1 stycznia 2025 roku weszły w życie nowe regulacje prawne, które zwiększyły kwotę dochodu, której komornik nie może zająć. Ten tzw. "limit komorniczy" wynosi obecnie 3499,50 złotych i stanowi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Celem tych zmian jest złagodzenie sytuacji finansowej osób zadłużonych.

W przypadku zobowiązań alimentacyjnych przepisy są bardziej restrykcyjne. Komornik ma prawo zatrzymać nawet 60 proc. wynagrodzenia dłużnika, niezależnie od jego wysokości. Środki na pokrycie długów mogą być pobrane z różnorodnych źródeł, takich jak konta bankowe, emerytury, wynagrodzenia, a także z majątku dłużnika, w tym ruchomości i nieruchomości. Należy pamiętać, że wysokość kwoty wolnej od zajęcia jest uzależniona od aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia i może ulegać zmianom.

Czy komornik może zająć najniższą emeryturę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, komornik sądowy nie może w całości zająć świadczenia emerytalnego. Ustawa przewiduje kwotę wolną od zajęcia, która w 2025 roku wynosi 1409,18 zł brutto. Oznacza to, że nawet najniższa emerytura jest częściowo zabezpieczona przed egzekucją. Celem tego rozwiązania jest zagwarantowanie emerytom minimalnych środków niezbędnych do życia. W przypadku obaw związanych z utratą nieruchomości wskutek zadłużenia, zaleca się skorzystanie z porady prawnej dotyczącej postępowania upadłościowego.