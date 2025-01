Emerytura zależy od wielu czynników. Najważniejsze jest to, ile lat pracowałeś i ile pieniędzy odprowadzałeś do ZUS. Im więcej, tym zazwyczaj wyższa emerytura. Dodatkowo, państwo co roku dodaje trochę pieniędzy do naszych oszczędności na emeryturę. To trochę tak, jakby nasze pieniądze na emeryturę same sobie zarabiały.

Emerytury stażowe

W Polsce trwają dyskusje na temat wprowadzenia emerytur stażowych. Zgodnie z projektami ustaw, osoby, które przepracowały określoną liczbę lat (np. 35 lat dla kobiet), mogłyby przejść na emeryturę niezależnie od wieku. Jednak wysokość takiej emerytury byłaby zależna od innych czynników, takich jak wysokość zarobków czy długość okresu składkowego.

Taka emerytura po 35 latach pracy

Aby móc przejść na emeryturę w Polsce, trzeba spełnić określone warunki. Przede wszystkim należy osiągnąć odpowiedni wiek: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dodatkowo, wymagany jest minimalny staż pracy – 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn. Po spełnieniu tych kryteriów, wysokość emerytury obliczana jest indywidualnie, w zależności od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków w trakcie życia zawodowego oraz średnia długość życia. Nie da się więc jednoznacznie określić, jaką emeryturę otrzyma 60-letnia osoba po przepracowaniu 35 lat. Wysokość emerytury po 35 latach pracy zależy od wielu czynników i nie da się podać jednej, uniwersalnej odpowiedzi.

Wysokość emerytury jest bezpośrednio zależna od wysokości zarobków przez cały okres pracy zawodowej. Osoby, które przez 35 lat pracowały za najniższe wynagrodzenie, mogą liczyć na minimalną emeryturę, która obecnie wynosi 1780,96 zł brutto. Natomiast osoby, które osiągały wyższe zarobki, będą miały prawo do wyższego świadczenia emerytalnego. Najważniejsze czynniki wpływające na wysokość emerytury to:

Wysokość zarobków: Im wyższe były zarobki przez całe życie zawodowe, tym wyższa będzie emerytura.

Im wyższe były zarobki przez całe życie zawodowe, tym wyższa będzie emerytura. Długość okresu składkowego: Chodzi tu o lata, za które były opłacane składki emerytalne. 35 lat stażu to minimum, ale im dłużej się pracuje, tym wyższa może być emerytura.

Chodzi tu o lata, za które były opłacane składki emerytalne. 35 lat stażu to minimum, ale im dłużej się pracuje, tym wyższa może być emerytura. Wiek przejścia na emeryturę: Im później przejdzie się na emeryturę, tym wyższa będzie emerytura.

Im później przejdzie się na emeryturę, tym wyższa będzie emerytura. Rodzaj umowy: Praca na umowę o pracę, umowa zlecenie czy działalność gospodarcza - każdy rodzaj umowy ma inny wpływ na wysokość emerytury.

Praca na umowę o pracę, umowa zlecenie czy działalność gospodarcza - każdy rodzaj umowy ma inny wpływ na wysokość emerytury. System emerytalny: W Polsce obowiązuje kilka systemów emerytalnych, a każdy z nich ma swoje zasady obliczania emerytury.

Jak obliczyć swoją emeryturę?

Najdokładniejsze informacje o wysokości przyszłej emerytury można uzyskać, korzystając z kalkulatora emerytalnego ZUS. Kalkulator emerytalny ZUS to bezpłatne narzędzie dostępne zarówno na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i w aplikacji mobilnej mZUS. Pozwala on na wstępne oszacowanie wysokości przyszłej emerytury, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak: